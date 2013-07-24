Студент, чтобы не уснуть, выпил 3 энергетика. Экзамен все равно завалил, а домой уехал на скорой помощи

Новости Минска. Замечено, что если студенту дать точку опоры, то он сразу уснет… Герой этого сюжета, чтобы не уснуть, принял допинг.

Минувшая сессия выдалась для студента Андрея Сидорука как никогда горячей. Времени на подготовку к экзаменам катастрофически не хватало, часто приходилось засиживаться за книгами до утра. В ночь перед последним экзаменом Андрей почувствовал, что силы его на исходе. Надо было срочно как-то взбодриться.

Андрей Сидорук:

Хотелось дико спать. И пришлось выпить три энергетика.

Энергетические напитки или энерготоники – напитки, в рекламной кампании которых делается акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему человека.

Чтобы это проверить, мы решили провести небольшой эксперимент. Давление повысилось, а пульс участился. Что и требовалось доказать. А вот для Андрея Сидорука эксперимент над собой прошел гораздо трагичнее. После бессонной ночи и трех банок энергетического напитка он отправился на экзамен.

Андрей Сидорук:

Ну, конечно, спать не хотелось. Но на самом экзамене мне было очень плохо, сердце колотило, душу выворачивало полностью. Я ничего не соображал, что делаю. Я очень сильно пожалел о том, что выпил энергетик. Экзамен я все равно завалил.

Но самое худшее было впереди. По пути домой Андрей почувствовал себя плохо и потерял сознание. В больнице «скорой помощи» ему поставили диагноз: гипертонический криз. Как такое могло произойти с двадцатилетним парнем, у которого раньше не было никаких проблем с давлением? Врачи только разводят руками.

Валерий Буча, член Постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Республики Беларусь, врач:

Прием больших доз энерготоников ведет к возбуждению, к бессоннице, к истощению организма. Любое искусственное вызывание подъема мышечной активности у людей со временем вызывает снижение. Организм истощается.

Иными словами, уверения производителей, что этот чудо-напиток обладает энергией – не более чем рекламный ход. Роль живой воды отыгрывают таурин и кофеин – их содержание в одной баночке соответствует 2 чашкам крепкого кофе. Эти вещества не дают энергию, а берут в кредит у организма, заставляя его работать на износ.

Валерий Буча, член Постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Республики Беларусь, врач:

Это психостимуляторы. Они вызывают усиление мышечной проводимости, подъем давления, тахикардии. Ведет все это к поражению сердца. Прием кофеина может вызвать гипертонический криз и смерть.

И это не просто громкие слова. Из года в год в мире фиксируют все больше случаев смерти от злоупотребления энергетическими напитками. Совсем недавно трое молодых людей умерло в Пензенской области. В ночном клубе они пили энергококтейль – смесь энергетического напитка и алкоголя. Из-за бодрящих свойств энергетика молодые люди выпили очень много спиртного, но практически не опьянели и танцевали до самого последнего момента. А ближе к утру умерли от алкогольного отравления.

Андрей Сидорук:

В клубах без них вообще никак. Мешаешь с водкой , не спишь всю ночь и почти не пьянеешь.

Казалось бы, производители энергетиков на этикетках честно предупреждают, что выпивать больше двух банок в день не рекомендуется. Но врачи уверены: таурин, кофеин и гуарана вызывают привыкание и впоследствии могут привести к переходу на более тяжелые психостимуляторы.

Валерий Иванович Буча, член Постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Республики Беларусь, врач:

Длительный прием психостимулирующих препаратов ведет к употреблению более тяжелых наркотиков. Молодежь заменяет энерготоники на амфетамин.

Бьют тревогу и наркологи. Доза алкоголя в маленькой баночке энергетика может доходить до 50 грамм. А ведь такие напитки очень любят подростки и могут свободно покупать в любое время суток.

Елена Лиля, врач-психиатр-нарколог:

Подросток выберет, что вкусно, что сладенько, что приятно на вкус. Они могут выпить не один баночный коктейль. И, естественно, доза алкоголя будет выше. Выпивается и 2, и 3 банки, иногда до 5. Естественно, идет привыкание к алкоголю. Повышается переносимость, и с каждым новым употреблением эта доза будет все выше.

Поэтому во многих странах мира – Дании, Франции, Норвегии, Австралии энергетические напитки либо запрещены вовсе, либо продаются только в аптеках. Недавно эту проблему подняла и заместитель председателя Палаты представителей по труду и социальным вопросам Зинаида Мандровская.

Зинаида Мандровская, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Внесли предложение о рассмотрении данного вопроса с целью принятия возможных ограничений по продаже энергетических напитков для лиц моложе 18 лет. Будет ли проводится исследование, будет решать Минздрав.

Будем надеяться, что совсем скоро и у нас энергетики можно будет купить только в аптеках и предъявлением паспорта.

Андрей Сидорук больше не пьет энергетические напитки, потому что не хочет умереть от инфаркта в 20 лет. Ведь еще Евгений Онегин говорил: «Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда». Всем же студентам хотим напомнить старую истину: ничто так не придает энергии, как оголенные провода, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.