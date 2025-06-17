За незаконные ввоз, изготовление и эксплуатацию БПЛА может грозить до 2 лет лишения свободы

За незаконные ввоз, изготовление и эксплуатацию беспилотников может грозить до двух лет лишения свободы. Белорусские парламентарии 17 июня обсудили детали законопроекта об ответственности за использование БПЛА, который готовится к рассмотрению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ разработан в развитии положения указа Президента о государственном учете эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов. Бесконтрольное использование коптеров становится угрозой национальной безопасности. Сегодня они активно применяются на поле боя, для совершения актов терроризма и перевозки контрабанды. Не допустить использования дронов в этих целях помогут обсуждаемые законодательные новеллы.

Андрей Лис, заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Предусматривается, прежде всего, административная ответственность физических лиц за ввоз, хранение, изготовление, эксплуатацию и оборот беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей. За эти действия предусмотрены серьезные штрафные санкции и возможная конфискация предметов правонарушения. Если такие же действия будут совершены виновным лицом в течение года после привлечения к административной ответственности, то наступает уже уголовная ответственность по статье Уголовного кодекса Республики Беларусь. По этой статье максимальное наказание предусмотрено до двух лет лишения свободы.

Законопроект об ответственности за использование БПЛА депутаты планируют рассмотреть до завершения текущей сессии. Принятым законом предлагается внести изменения в ряд документов, в том числе и Уголовный кодекс.