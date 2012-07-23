Лукашенко: Республиканский бюджет на 2013 год примет нынешний состав Палаты представителей

Новости Беларуси. Республиканский бюджет на 2013 год примет нынешний состав Палаты представителей. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, принимая с рабочим докладом спикера белорусского Парламента Владимира Андрейченко. Речь шла и о преемственности опыта работы в законотворчестве и трудоустройстве парламентариев после окончания работы созыва.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо, чтобы нынешние депутаты, это опытные люди, в курсе всех вопросов, приняли бюджет и основные направления развития, потому что без них невозможна работа, организация работы на будущий год. Чтобы была преемственность, мы должны всячески стараться сохранить из нынешнего Парламента треть депутатов, но большинство все равно должны быть трудоустроены.

Мы давно договорились, что парламент – это школа. И люди, прошедшие эту школу, уж слишком много государство на это затратило, не должны быть потеряны. У меня нет фактических претензий ни к одному из депутатов. Поэтому Администрации Президента поручения даны посмотреть, где будут трудоустроены эти депутаты. Стабильность в этом отношении, предсказуемость и уважение к депутатскому корпусу должны быть непоколебимы.

Парламентарии приняли 429 законопроектов. Председатель Палаты представителей Национального собрания отчитался по итогам работы депутатов нынешнего созыва. Ратифицировали 225 законов международного уровня. В том числе 60 по Таможенному союзу и 17 по формированию Единого экономического пространства. Кроме того, обсудили оказание гуманитарной помощи городу Крымску и предстоящие парламентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Было доложено президенту о результатах предоставления гуманитарной помощи Крымску Краснодарского края. Эта помощь была по инициативе президента предоставлена дважды. В настоящее время руководство Крымска обратилось с просьбой оказать помощь в восстановлении школы, которая разрушена в результате этого стихийного бедствия.

Обсуждались также другие вопросы. Это оказание помощи Центральной избирательной комиссии в плане организации, подготовки, проведения выборов Палаты представителей.