Депутат Василий Байков: Депутаты могут и пошуметь!

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Республики Беларусь Василий Байков.

Вы в Палате представителей отвечаете за регламент. Другими словами, за точность и порядок.

Дотошные журналисты подсчитали, что на уходящей неделе законопроекты принимались каждые 16 минут. Такая скорострельность, скоротечность о чем говорит?

Василий Байков:

В зал выносится как бы вершина всего законопроекта, который неоднократно уже рассматривается на заседаниях комиссии, на заседаниях рабочих групп, регулируются с экспертами отдельные положения. Бывают случаи, когда депутаты не согласны с теми или иными главами закона. Они возвращаются субъекту законодательной инициативы. Поэтому эта часть работы не видна, она за кадром. А то, что при открытии сессии они посчитали, прошла такая работа, говорит о том, что за межсессионный период депутаты очень серьезно поработали.

Но я в защиту журналисткой братии скажу: допустим, нашим российским коллегам наверняка интереснее работать в российской Госдуме, потому что там и драки случаются. А у вас насколько часто бывают бурные дебаты, эмоциональные всплески?

Василий Байков:

Бурные дебаты и эмоциональные всплески идут именно на заседании комиссии и заседании рабочих групп. Туда же приглашаются эксперты, приглашаются юристы.

Что касается таких, как вы говорите, шумовых эффектов, то они иногда случаются, когда в Палате представителей идут ответы Правительства на те или иные вопросы, которые касаются и волнуют, в первую очередь, избирателей. Да, там могут депутаты и пошуметь.

Некоторые оппозиционные партии готовятся к участию в парламентских выборах, которые ожидаются у нас осенью, но уже приняли решение на недавнем своем собрании участвовать в агитации, но сняться за 5 дней. Это что значит – избиратели окажутся обманутыми?

Василий Байков:

Я считаю, что своего рода бойкотирование выборов – это политическая слабость и политическая незрелость. У нас избиратели, народ четко чувствует ситуацию. Многие оппоненты сегодняшней власти не имеют серьезной поддержки населения. И таким образом они пытаются играться на избирателях.

Вы, как человек, который отвечает за порядок в Парламенте, как считаете, какая оппозиция должна быть в Овальном зале?

Василий Байков:

Оппозиция должна быть конструктивной, однозначно. По-другому не может быть диалога и не может быть какой-то цели и достижения каких-то результатов.

А готова наша оппозиция пойти на этот конструктивный диалог?

Василий Байков:

По сегодняшним ее высказываниям, собственно, мы видим только то, что они мечутся, иногда критикуют за контакты с Востоком, потом начинают критиковать за контакты с Европой. То есть здесь их баланс очень слабый в части прагматики, в части какой-то перспективы развития Республики Беларусь.

Вернемся к законотворчеству. Парламент в прямом смысле слова, если проследить его эволюцию, становится все более прекрасным. В первом созыве было всего 5 женщин, сейчас их 35. Это как-то влияет на качество принятия законов? Или, может, это добавляет какие-то эмоции?

Василий Байков:

Однозначно, это влияет. Нам, мужчинам, порой нужен, что называется, такой тормоз, а женщины часто этим тормозом и являются. Чтобы наши эмоции не перехлестывали и был конструктивный разговор и конструктивный подход при законотворчестве.

То есть женщины вам нужны сугубо для того, чтобы одергивать за рукав?

Василий Байков:

Нет, я же сказал, что, в первую очередь, они очень грамотно подготовленные специалисты. Профессионалы пришли в Парламент. Это в первую очередь. Во-вторых, мы видим, что очень много женщин и в мировой политике. Даже с Евросоюзом, с Европарламентом иногда женщины могут найти быстрее точки соприкосновения.

А возглавить Палату представителей могла бы женщина?

Василий Байков:

Есть сегодня и опыт Российской Федерации. Мы видим, что там женщина. И я знаю, что и в Республике Беларусь очень много грамотных профессионалов-женщин. Почему бы и нет?