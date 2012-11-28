Первое рабочее заседание обеих палат обновленного парламента Беларуси состоялось 28 ноября. О чем спорили депутаты?

Новости Беларуси. Кадры, диктатура технологий, модернизация сельзохпредприятий. Первое рабочее заседание обеих палат обновленного парламента вылилось 28 ноября в оживленную дискуссию. Ответ перед депутатами и сенаторами держал вице-премьер Михаил Русый. Именно он курирует в правительстве вопросы агропромышленного комплекса, развитие которого и стало главной темой обсуждения.

Сельское хозяйство дает сегодня 9% ВВП, обеспечивает продовольственную безопасность. Реформа привела к тому, что мы уже продаем в четыре раза больше, чем закупаем. Учимся производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, сокращаем издержки. Этого требует рынок, работа в условиях Таможенного союза и ВТО. Но проблемы в отрасли есть. Например, кадровые. Где искать специалистов – первый вопрос от депутатов.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Для того, чтобы получать ценные кадры, мы, первое, принимаем выпускников в высшие учебные заведения с колледжей сразу на третий курс. С 2013 года мы планируем изменить систему поступления.

Подход к развитию АПК у депутатов был сугубо прагматичный. Так, Виталий Бусько спросил, когда же в регионах начнут выращивать то, что необходимо, а не то, что растет традиционно.

Виталий Бусько, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Рассматриваются ли варианты более узкой специализации наших регионов, то есть выращивать и производить то, что эффективно.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Все у нас сегодня разложено по полочкам: кто может, где произведен и как дешевле произвести. Это трудно, но это надо делать. Нам надо переломать регионы в этом деле.

Отдельная тема – модернизация молочно-товарных комплексов. Это поручение президента выполняется не во всех регионах. Просят кредиты. Правительство парирует: оборудование можно закупить в лизинг, остальное за хозяйствами.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Принято решение о выделении двух триллионов рублей на покупку доильного холодильного оборудования в лизинг. Это решено. Это мощнейшая поддержка.

Тамара Красовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодня не все хозяйства готовы к стопроцентному комплектования животными этих ферм. Это очень серьезный вопрос.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Это чисто работа руководителя хозяйства, района. А закупать из Америки или Канады мы не будем.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если мы не подготовим кадры, и в первую очередь начальника комплекса, который как минимум высшее образование должен иметь, к сожалению, во многих местах эти вопросы не учитывают. И думают, что только стены и оборудование дадут много качественного молока.

Кстати, экспорт молочных продуктов за девять месяцев – почти полтора миллиарда долларов. Депутаты выражают глас народа. А люди спрашивают: когда повысят закупочные цены молока? Иначе получается нищий поставщик сырья и богатый переработчик.

Владимир Базанов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Эта цена низкая. Мы знаем, что даже минеральная вода стоит намного дороже.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Купив молоко по 33 цента, мы из него должны сделать продукт: молоко поставить населению, продать за пределы. Мы будем неконкурентоспособны.

Владимир Базанов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я не личный вопросы поднимаю, а вопросы избирателей, которые меня избирали, и руководителями предприятий, и населением.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Больше поднимать, чем на 33 цента, экономически нецелесообразно.

Маркетинг и логистика. АПК здесь проигрывает. Вице-премьер сообщил: ставка будет сделана на продуктовые компании.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы ставим вопрос, чтобы были созданы шесть и одна, может, головная продуктовые компании, которые должны заниматься централизованно. Жесточайший будет подход сейчас и спрос с руководителей перерабатывающих предприятий. Торговать полутушами не будем! Мясокомбинат для того, чтобы делать колбасу, делать продукты питания с высокой добавленной стоимостью и продавать.

Дороги, газификация, минеральные удобрения. Вице-премьера парламентарии не отпускали более двух часов и задали порядка двух десятков вопросов. По особо острым будет дан письменный ответ. А некоторые, возможно, станут и поводом для пересмотра правительственных планов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.