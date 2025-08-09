Прямой эфир

На ядерной базе в Британии произошла утечка радиоактивной воды

09 августа 2025 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На ядерной базе в Британии произошла утечка радиоактивной воды-0

В залив Лох-Лонг на военной базе в Кулпорте (Великобритания), где находятся ядерные боеприпасы, просочилась радиоактивная вода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Причина - разрыв старых труб, часть из которых давно не работает. Загрязнение связано с содержанием трития - вещества, которое используется в ядерных боеголовках.

Утечки были зарегистрированы в 2010, 2019 и 2021 годах. Долгое время эта информация была скрыта под предлогом национальной безопасности, но на днях ее раскрыли по требованию шотландского комиссара по информации.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Масштабные лесные пожары пытаются взять под контроль в Испании
09 августа 2025 16:52

Масштабные лесные пожары пытаются взять под контроль в Испании

Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске
09 августа 2025 16:49

Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске

Трамп сообщил, что встретится с Путиным 15 августа
09 августа 2025 16:26

Трамп сообщил, что встретится с Путиным 15 августа