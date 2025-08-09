На ядерной базе в Британии произошла утечка радиоактивной воды

В залив Лох-Лонг на военной базе в Кулпорте (Великобритания), где находятся ядерные боеприпасы, просочилась радиоактивная вода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Причина - разрыв старых труб, часть из которых давно не работает. Загрязнение связано с содержанием трития - вещества, которое используется в ядерных боеголовках.

Утечки были зарегистрированы в 2010, 2019 и 2021 годах. Долгое время эта информация была скрыта под предлогом национальной безопасности, но на днях ее раскрыли по требованию шотландского комиссара по информации.

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