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Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 112 украинских дронов

02 августа 2025 16:55
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Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 112 украинских дронов-0

Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи с 1 на 2 августа системы ПВО уничтожили 112 беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

Атаки были зарегистрированы в восьми регионах России, в том числе в Ростовской области (34 беспилотника), Краснодарском крае (31), Воронежской области (12), Рязанской области (11), Самарской (5), Пензенской (4), Белгородской (2), а также по одной в Крыму и Липецкой области. Еще 11 воздушных судов были сбиты над Черным и Азовским морями.

В качестве ответной меры российские войска поражают военную инфраструктуру Украины высокоточным оружием и беспилотниками.

# Оружие и боеприпасы # Россия

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