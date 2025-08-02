Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 112 украинских дронов

Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи с 1 на 2 августа системы ПВО уничтожили 112 беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

Атаки были зарегистрированы в восьми регионах России, в том числе в Ростовской области (34 беспилотника), Краснодарском крае (31), Воронежской области (12), Рязанской области (11), Самарской (5), Пензенской (4), Белгородской (2), а также по одной в Крыму и Липецкой области. Еще 11 воздушных судов были сбиты над Черным и Азовским морями.

В качестве ответной меры российские войска поражают военную инфраструктуру Украины высокоточным оружием и беспилотниками.