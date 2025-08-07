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ВВС США опробуют высокоточное оружие на Tesla Cybertruck

07 августа 2025 09:36
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ВВС США опробуют высокоточное оружие на Tesla Cybertruck-0

Американские ВВС планируют закупить два автомобиля Tesla Cybertruck для тестирования в качестве целей при отработке ударов высокоточного оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The War Zone.

Это решение основано на том, что противник может применять эти автомобили в боевых условиях, так как они показывают устойчивость к повреждениям.

В дополнение к Cybertruck военные закупят еще 32 модели. Илон Маск ранее называл Cybertruck «устойчивой перед лицом апокалипсиса», и полиция Дубая уже начала их использовать.

Фото: pixabay

# Оружие и боеприпасы

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