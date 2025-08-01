Путин сообщил, что «Орешник» поступил в войска РФ

Российский президент Владимир Путин объявил о поставке в войска первого серийного комплекса «Орешник». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, запущено серийное производство, и ракета уже стоит на вооружении. Обсуждается также развертывание системы в Беларуси – уже подобраны позиции, идет подготовка, и до конца года этот вопрос будет решен.

Путин подчеркнул, что «Орешник» – это высокоточное оружие средней дальности, не обладающее ядерной боеголовкой, но способное приблизиться по мощности к ядерному удару при масштабном применении.

Фото: kremlin.ru