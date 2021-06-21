Минтруда и соцзащиты: «У нас один из самых низких уровней молодёжной безработицы»

Традиционно в последнее воскресенье июня в стране отмечается День молодежи. А в 2021 году его расширили до недели. Каждый день абсолютно разный. 21 июня – с акцентом на спорт. Мероприятия проходят под слоганом «ЗдОрово! ЗдорОво!»

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси: Во всех районных, областных центрах и учреждениях пройдут спортивно-массовые мероприятия с привлечением активной молодежи, взрослого населения, с национальной символикой, в ключе такого патриотизма и оздоровления.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Со стороны Министерства труда и социальной защиты – чем оно может помочь молодежи – это прежде всего обеспечить рабочее место, хорошие условия труда и успешную жизнь. Хочу сказать, что для этого государством делается немало. У нас один из самых низких уровней молодежной безработицы – чуть больше 6 %. Тогда как, например, в Европе, это не секрет, безработица зашкаливает, среди молодежи бывает и 20, и 25 %.

22 июня по всей стране молодежь примет участие в митингах-реквиемах, 23 июня – День молодой семьи. И так семь дней подряд – разные темы и разные слоганы. Задача – привлечь внимание к вопросам молодежной политики и их решению.