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Минтруда и соцзащиты: «У нас один из самых низких уровней молодёжной безработицы»

21 июня 2021 18:02
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Новости Беларуси. Неделя молодежи стартовала в Беларуси. Помощь государства обсудили за круглым столом представители разных сфер. Среди тем – образование, здравоохранение, организация досуга, льготы молодым семьям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минтруда и соцзащиты: «У нас один из самых низких уровней молодёжной безработицы»-1

Традиционно в последнее воскресенье июня в стране отмечается День молодежи. А в 2021 году его расширили до недели. Каждый день абсолютно разный. 21 июня – с акцентом на спорт. Мероприятия проходят под слоганом «ЗдОрово! ЗдорОво!»

Минтруда и соцзащиты: «У нас один из самых низких уровней молодёжной безработицы»-4

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Во всех районных, областных центрах и учреждениях пройдут спортивно-массовые мероприятия с привлечением активной молодежи, взрослого населения, с национальной символикой, в ключе такого патриотизма и оздоровления.

Минтруда и соцзащиты: «У нас один из самых низких уровней молодёжной безработицы»-7

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Со стороны Министерства труда и социальной защиты – чем оно может помочь молодежи – это прежде всего обеспечить рабочее место, хорошие условия труда и успешную жизнь. Хочу сказать, что для этого государством делается немало. У нас один из самых низких уровней молодежной безработицы – чуть больше 6 %. Тогда как, например, в Европе, это не секрет, безработица зашкаливает, среди молодежи бывает и 20, и 25 %.

22 июня по всей стране молодежь примет участие в митингах-реквиемах, 23 июня – День молодой семьи. И так семь дней подряд – разные темы и разные слоганы. Задача – привлечь внимание к вопросам молодежной политики и их решению.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Кадлубай # Олег Токун # Фотофакт

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