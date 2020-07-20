Прямой эфир

IT-сфера показывает бурный рост. Какие профессии востребованы в Беларуси

20 июля 2020 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето – пора не только отдыха, но и работы. Особенно для абитуриентов. Учреждения образования уже начинают принимать документы. И сейчас будущие студенты делают важный шаг – выбирают профессию. Разбираемся, какие же специалисты сейчас наиболее востребованы в Беларуси.

IT-сфера показывает бурный рост. Какие профессии востребованы в Беларуси-1

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
На сегодня мы видим, что спрос на работников несколько уменьшился, но несмотря на это, в общереспубликанском банке вакансий свободно практически 75 тысяч рабочих мест.

Как показывают данные прошлых лет, 31% белорусских абитуриентов предпочитает профессии, связанные с экономикой либо юриспруденцией. Следующие сферы, которые чаще выбирают выпускники, это техника и технологии, здравоохранение.

IT-сфера показывает бурный рост. Какие профессии востребованы в Беларуси-4

Олег Токун:
Самым высоким спросом пользуются водители, практически 3000 нанимателей ищут себе работников. Также наниматели ищут поваров, швей, продавцов, электро- и газосварщиков и других специалистов. Если говорить про сельскую местность, то там востребованы трактористы, ветеринары, зоотехники.

IT-сфера показывает бурный рост. Какие профессии востребованы в Беларуси-7

Самые востребованные профессии на рынке труда не всегда требуют высшего образования. Куда важнее навыки и опыт. Узнать, есть ли спрос на выбранную специальность, можно на сайте республиканского банка вакансий.

Олег Токун:
Общереспубликанский банк данных находится в свободном доступе в сети интернет по адресу gsz.gov.by. Он актуализируется в режиме реального времени, наполняется и отрабатывается как специалистами службы занятости, так и сами наниматели могут напрямую заявлять там вакансии, искать себе работников.

IT-сфера показывает бурный рост. Какие профессии востребованы в Беларуси-10

Самые высокие показатели заработной платы по стране имеют представители IT-сферы. Это программисты, разработчики, интернет-маркетологи, бизнес-аналитики. Стоит обратить внимание, что эта ниша по-прежнему нуждается в кадрах.

Олег Токун:
Это действительно так, IT-сфера показывает бурный рост на протяжении нескольких лет, им постоянно требуются специалисты, причём разной направленности. Конечно, если у тебя в руках профессия, которая связана с IT-отраслью то работу, причём высокооплачиваемую, будет найти гораздо легче.

IT-сфера показывает бурный рост. Какие профессии востребованы в Беларуси-13

Список востребованных профессий постоянно расширяется – и вузы не отстают от тенденций. Так, сегодня студенты могут овладеть навыками веб-дизайнера, инженера в сфере трёхмерного пространства, есть возможность стать специалистом в отрасли искусственного интеллекта. Однако стоит помнить, что даже в самой востребованной сфере не получится добиться успеха, если к делу не лежит душа.

# Государственная политика в области занятости # общество # Олег Токун # Диана Лещенко # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Алешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»
20 июля 2020 08:08

Виктория Алешко: очень рада и горда тем, что мы в этом году действительно не побоялись и провели «Славянский базар»

Обладатель Гран-при международного конкурса «Витебск-2020»: когда я в первый раз сюда приехал, я подумал: воу!
20 июля 2020 07:42

Обладатель Гран-при международного конкурса «Витебск-2020»: когда я в первый раз сюда приехал, я подумал: воу!

Александр Лукашенко: «Нет никакого политического заказа. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение»
19 июля 2020 19:38

Александр Лукашенко: «Нет никакого политического заказа. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение»