В каком возрасте стоит задумываться о будущей профессии? Рассказал психолог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

После какого класса, на ваш взгляд, человек с более окрепшей психикой, более сознательно подходит к выбору профессии. Можно ли вообще сравнить 9-классников, 11-классников, либо людей уже взрослых, которые решаются на такой выбор. Ваше мнение как специалиста.

Ксения Гураль, маркетолог по образованию, психолог по призванию:

На мой взгляд, если сравнивать 9-классника, 11-классника и еще взрослого человека, понятно дело, что у взрослого человека будет, наверное, больше понимания того, чему хочется посвятить. Если говорить между 9-м, 11-м классом, я бы сказала, что здесь зависит от специальности, которую хочется получить. Понятно дело, что есть некоторые специальности, которые лучше всего получать после 11-го класса и после 9-го ты их не получишь просто-напросто. Что касается психологической внутренней готовности – это все индивидуально и, мне кажется, не зависит от возраста. И от того, насколько человек сам себя слышит, насколько у него есть поддержка в семье, насколько он вообще осведомлен о возможных альтернативах, о том, что есть в принципе на рынке труда. Может быть так, что то, что он любит, чему хочет учиться, вдруг так получится, что в его городе этого нет. А поехать в другой город возможности нет. И тогда важно как-то попробовать поработать какое-то время. Ольга Бурлакова:

Тут еще важно, мне кажется, не упустить такой момент, что многие дети после 9-го класса хотят уйти куда-то поступать только потому что не хотят продолжать обучение в школе. Им кажется, что это более как-то будет легко в училище. Взрослая жизнь, может быть, от родителей немножко подальше человек будет. С этим тоже много трудностей может возникнуть. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Зависит от человека, есть наоборот такие дети, которые хотят поближе к маме, не хотят готовить кушать.

Ольга Бурлакова:

Как психолог какие рекомендации можете дать в принципе? Поступать, не поступать, в каком возрасте, как собраться с мыслями вообще. Сконцентрироваться, чтобы сделать правильный жизненный выбор. Ксения Гураль:

Было бы классно на самом деле понимать, из какой мотивации вы хотели бы поступать. Это из того, чтобы убежать от родителей, убежать из дома ради того, чтобы окунуться во взрослую жизнь и начать зарабатывать или же что вами движет? Потому что если это бегство из дома или бегство из школы, потому что эта система почему-то человеку не подходит, важно отслеживать. И хотя бы в этом честно признаваться. Да, я сейчас поступаю, но это, возможно, не то, чем я хочу заниматься всю жизнь, но на ближайшие четыре года – это моя перспектива, и я в этом хочу устоять. Ольга Бурлакова:

Честно не признается, потому мы только можем рекомендовать пойти к специалисту. Потому что многие, чтобы убежать из дома от родителей даже женятся и замуж выходят. От этого еще больше проблем. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А каких ошибок стоит избегать в выборе профессии? Может тоже какие-то рекомендации есть?