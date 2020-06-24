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Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

24 июня 2020 21:09
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Новости Беларуси. В Беларуси предлагают установить квоты для приема на работу людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет как о средних, так и крупных предприятиях разных форм собственности, где трудятся свыше 100 человек. Уже есть и соответствующий документ: закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции» приняли депутаты в первом чтении.

Почему возникла такая необходимость? Охотно ли идут навстречу особенным людям работодатели? И легко ли устроиться на работу всем желающим?

Оксана Семашко пообщалась с теми, кто по здоровью не может видеть, но чувствует поддержку и рассчитывает на помощь.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-1

Здоровье Михаила подсадила тяжелая работа: поднятый груз дал осложнение на сетчатку. Дальше – неудачная операция на глазах и группа по инвалидности. На предприятии, где таких больше тысячи, нашлось место и для него.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-4

Дмитрий Станишевский, рабочий УП «Светоприбор»:
Сейчас я имею возможность просто работать и радоваться своей семье. Радоваться жизни.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-7

Вакансии на таких предприятиях есть. Подобрать или научить профессии здесь могут тех, кто этого желает. Конечно, с учетом диагноза и нагрузки. Сами предприятия, где трудятся люди с ограниченными возможностями, получают бонусы – это и налоговые льготы, и невысокая аренда.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-10

Оксана Семашко, корреспондент:
Многие после серьезных жизненных потрясений становятся счастливыми благодаря работе. Ведь это не только заработок, но новые друзья и даже семья для некоторых.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-13

Швейное производство. Практически половина людей здесь с проблемами со зрением. Помимо фартуков, сумок и летних головных уборов сейчас изготавливают спецодежду для медиков и защитные маски.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-16

Борис Щербинин, директор УП «Баркос»:
Мы создаем им условия не только работы на предприятии, но и знакомства, общения, собственно, развития себя. Если человек в чем-то ранее был закомплексован или обижен как-то, или сам понимал, что он не удел остался, то в коллективе он расцветает.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-19

Светлана Маленок, менеджер Центра успешного человека:
Если тотально незрячий человек стоит с тростью, никогда нет стопроцентной вероятности, что на вопрос: «Подскажите, пожалуйста, какой сигнал светофора?» тебе кто-то ответит. Все скажут «зеленый», и ты можешь пойти прямо под машину.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-22

Границы безбарьерной среды, безусловно, расширяются. Но, по их мнению, гостиницы, кафе (да что там – центры соцобслуживания) должны быть доступны и для тех, кто по разным причинам не видит или не слышит.

Светлана Маленок:
Здесь просто у нас есть возможность устроиться у некоторых по специальности либо интересную работу иметь. Она достаточно творческая, с одной стороны. С другой ответственная и высокотехнологичная.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-25

Сегодня это единственный в нашей стране производитель элементов доступной среды. Уникальные таблички, указатели с тактильным шрифтом Брайля и инновационные навигационные системы-информаторы производят на специальном принтере. Так что сегодня незрячие могут читать руками по всей Беларуси в новостройках, поликлиниках, аэропорту, автовокзалах. Но далеко не везде.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-28

Михаил Антоненко, директор Центра успешного человека:
Мы вместе с комитетом создали рабочие места. Они потратили деньги на компенсацию этих затрат. Ни одна реальная гостиница не заказала таблички, хотя в гостиницах это обязательно нужно. Незрячий человек приезжающий часто группами приезжают может перемещаться, находить свободно свой номер, если есть табличка.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-31

Таких особенных людей, которые при этом могут работать, сегодня в Беларуси больше 100 тысяч. Из них больше половины трудоустроены. Чтобы трудиться смог каждый желающий, законотворцы предлагают установить квоты для приема на работу. И если документ примут, это коснется всех средних и крупных предприятий, где трудятся больше 100 человек.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-34

Олег Токун, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Если же наниматель по каким-то причинам не захочет заполнять квоту инвалидами, мы предлагаем другой вариант – уплатить компенсационный взнос в специально созданный бюджетный фонд. Деньги которого, кстати, потом будут направлены на содействие трудоустройству инвалидов.

Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси-37

А пока завтра найти себе работу можно на электронной ярмарке вакансий. Наниматели для особенных людей предложат больше 90 свободных мест.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Дмитрий Станишевский # Оксана Семашко # Борис Щербинин # Светлана Маленок # Михаил Антоненко # Олег Токун # Фотофакт

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