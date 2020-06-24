Квота для приёма на работу людей с ограниченными возможностями: как это предлагают сделать в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси предлагают установить квоты для приема на работу людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет как о средних, так и крупных предприятиях разных форм собственности, где трудятся свыше 100 человек. Уже есть и соответствующий документ: закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции» приняли депутаты в первом чтении. Почему возникла такая необходимость? Охотно ли идут навстречу особенным людям работодатели? И легко ли устроиться на работу всем желающим? Оксана Семашко пообщалась с теми, кто по здоровью не может видеть, но чувствует поддержку и рассчитывает на помощь.

Здоровье Михаила подсадила тяжелая работа: поднятый груз дал осложнение на сетчатку. Дальше – неудачная операция на глазах и группа по инвалидности. На предприятии, где таких больше тысячи, нашлось место и для него.

Дмитрий Станишевский, рабочий УП «Светоприбор»:

Сейчас я имею возможность просто работать и радоваться своей семье. Радоваться жизни.

Вакансии на таких предприятиях есть. Подобрать или научить профессии здесь могут тех, кто этого желает. Конечно, с учетом диагноза и нагрузки. Сами предприятия, где трудятся люди с ограниченными возможностями, получают бонусы – это и налоговые льготы, и невысокая аренда.

Оксана Семашко, корреспондент:

Многие после серьезных жизненных потрясений становятся счастливыми благодаря работе. Ведь это не только заработок, но новые друзья и даже семья для некоторых.

Швейное производство. Практически половина людей здесь с проблемами со зрением. Помимо фартуков, сумок и летних головных уборов сейчас изготавливают спецодежду для медиков и защитные маски.

Борис Щербинин, директор УП «Баркос»:

Мы создаем им условия не только работы на предприятии, но и знакомства, общения, собственно, развития себя. Если человек в чем-то ранее был закомплексован или обижен как-то, или сам понимал, что он не удел остался, то в коллективе он расцветает.

Светлана Маленок, менеджер Центра успешного человека:

Если тотально незрячий человек стоит с тростью, никогда нет стопроцентной вероятности, что на вопрос: «Подскажите, пожалуйста, какой сигнал светофора?» тебе кто-то ответит. Все скажут «зеленый», и ты можешь пойти прямо под машину.

Границы безбарьерной среды, безусловно, расширяются. Но, по их мнению, гостиницы, кафе (да что там – центры соцобслуживания) должны быть доступны и для тех, кто по разным причинам не видит или не слышит. Светлана Маленок:

Здесь просто у нас есть возможность устроиться у некоторых по специальности либо интересную работу иметь. Она достаточно творческая, с одной стороны. С другой – ответственная и высокотехнологичная.

Сегодня это единственный в нашей стране производитель элементов доступной среды. Уникальные таблички, указатели с тактильным шрифтом Брайля и инновационные навигационные системы-информаторы производят на специальном принтере. Так что сегодня незрячие могут читать руками по всей Беларуси в новостройках, поликлиниках, аэропорту, автовокзалах. Но далеко не везде.

Михаил Антоненко, директор Центра успешного человека:

Мы вместе с комитетом создали рабочие места. Они потратили деньги на компенсацию этих затрат. Ни одна реальная гостиница не заказала таблички, хотя в гостиницах это обязательно нужно. Незрячий человек приезжающий – часто группами приезжают – может перемещаться, находить свободно свой номер, если есть табличка.

Таких особенных людей, которые при этом могут работать, сегодня в Беларуси больше 100 тысяч. Из них больше половины трудоустроены. Чтобы трудиться смог каждый желающий, законотворцы предлагают установить квоты для приема на работу. И если документ примут, это коснется всех средних и крупных предприятий, где трудятся больше 100 человек.

Олег Токун, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Если же наниматель по каким-то причинам не захочет заполнять квоту инвалидами, мы предлагаем другой вариант – уплатить компенсационный взнос в специально созданный бюджетный фонд. Деньги которого, кстати, потом будут направлены на содействие трудоустройству инвалидов.