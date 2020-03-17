Не можете найти работу? Эти профессии сейчас востребованы в Беларуси

Минску не хватает рабочих рук! На начало февраля в столице не хватало 19 589 сотрудников, а, в целом, по Беларуси где-то 90 тысяч свободных вакансий, примерно две трети из них – для представителей рабочих профессий. Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В топе водители, швеи, продавцы и, безусловно, повара.

Больше всего предложений от нанимателей – для поваров, число свободных вакансий составило 690. Не менее востребованы и уборщики, свыше 630 свободных рабочих мест. Также сайты пестрят множеством вакансий и для продавцов – 550 нанимателей ищут в свою команду рабочий персонал.

Олег Токун:

Зарплата по перечисленным профессиям достаточно высокая. Конечно, тут зависит от квалификации самого человека. Государственная служба занятости организует подготовку или переподготовку безработных по тем профессиям, которые сегодня востребованы на рынке труда. Примерно, по 100 профессиям безработные могут сегодня получить переподготовку.

Специалисты считают: профессия повара будет востребована ещё многие годы. Имея при себе корочку специалиста общепита, без работы точно не останешься. Марина Василевская, преподаватель УО «Государственный профессионально-технический колледж хлебопечения»:

Профессии повара, кондитера и пекаря можно получить у нас в колледже, они будут востребованы всегда. Это достаточно интересные и творческие профессии.

Эксперты рассказывают: обучиться такому ремеслу никогда не поздно. Этот колледж ждёт всех желающих, от мала до велика. Марина Василевская:

На базе колледжа хлебопечения происходит подготовка и обучение учащихся или взрослых людей, которые хотят получить вторую профессию. В колледже хлебопечения можно получить профессию «Повар и повар-кондитер». Для взрослых людей процесс обучения не составляет никакого труда, они умеют уже учиться и у них есть база. Валерия Борисевич, корреспондент:

Именно в этом цеху происходит подготовка юных кондитеров – одной из самых востребованных профессий в этом году.

Ученица колледжа Полина решила выбрать профессию кондитер неспроста. Девушка считает, что такая специальность принесёт ей в будущем не только прибыль, но и удовольствие от самой работы.

Полина Леванович, учащаяся УО «Государственный профессионально-технический колледж хлебопечения»:

Мне очень нравится, я люблю выпекать дома. Это творческая профессия. Я люблю изображать и делать красивые пирожные. После окончания колледжа я буду уверенна, что буду работать и не буду безработной. По моему мнению, это престижная профессия.