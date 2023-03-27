Александр Лукашенко согласовал новые назначения 27 марта

Новости Беларуси. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 27 марта рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщается в пресс-службе главы государства. Белорусский лидер дал согласие на назначение:

Дмитрия Петрожицкого первым зампредседателя Гомельского облисполкома,

Надежды Лазаревич первым зампредседателя Минского горисполкома,

Александра Черникова зампредседателя Минского горисполкома,

Сергея Лободинского председателем Брестского горисполкома,

Александра Горбача председателем Добрушского райисполкома,

Анатолия Завацкого председателем Вилейского райисполкома,

Дмитрия Колоса председателем Узденского райисполкома,

Сергея Ермолицкого председателем Круглянского райисполкома,

Геворга Мелконяна председателем Хотимского райисполкома,

Дмитрия Акулича председателем Чаусского райисполкома,

Виталия Морозова главой администрации Железнодорожного района Гомеля,

Игоря Сысоя гендиректором ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»,

Александра Ковалева гендиректором ОАО «Белшина»,

Сергея Соглаева Николаевича гендиректором ОАО «Доломит»,

Игоря Демиденко гендиректором производственно-торгового РУП «Белмедтехника»,

Юрия Горбича замминистра здравоохранения,

Андрея Картуна замминистра экономики,

Натальи Василевской замминистра антимонопольного регулирования и торговли,

Игоря Голуба директором Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций,

Дмитрия Власика управделами Брестского облисполкома,

Дмитрия Козела председателем Гомельского райисполкома,

Петра Кириченко членом Гомельского облисполкома,

Юлии Липовской членом Гомельского облисполкома,

Александра Саксонова членом Могилевского облисполкома,

Сергея Кравцова гендиректором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию»,

Олега Токуна замначальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.