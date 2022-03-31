«Вплоть до закрытия торговых объектов». Что случается, если в магазине завышены цены?

– Капуста, опять же, у нас 1,71. У вас 1,80.

– У меня и было 1,80.

– Я вам говорю, на сегодня 1,71 максимальная цена капусты должна быть.

И это не первые нарекания ревизоров к работе павильона на окраине Витебска. На первый раз продавцам дали возможность провести работу над ошибками. Но выводы не сделаны. Практически на весь ассортимент по-прежнему завышенный прайс. К тому же на прилавках обнаружены некачественные продукты. Есть замечания по санитарной и пожарной безопасности. На месте было принято решение о закрытии магазина до полного устранения замечаний.