«Вплоть до закрытия торговых объектов». Что случается, если в магазине завышены цены?

Новости Беларуси. Комитет госконтроля продолжает мониторить цены на продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения ведомства крупные сетевые магазины, рынки, торговые организации.
Новости Беларуси. Комитет госконтроля продолжает мониторить цены на продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения ведомства крупные сетевые магазины, рынки, торговые организации.
– Капуста, опять же, у нас 1,71. У вас 1,80.
– У меня и было 1,80.
– Я вам говорю, на сегодня 1,71 максимальная цена капусты должна быть.
И это не первые нарекания ревизоров к работе павильона на окраине Витебска. На первый раз продавцам дали возможность провести работу над ошибками. Но выводы не сделаны. Практически на весь ассортимент по-прежнему завышенный прайс. К тому же на прилавках обнаружены некачественные продукты. Есть замечания по санитарной и пожарной безопасности. На месте было принято решение о закрытии магазина до полного устранения замечаний.
Олег Кунделев, начальник управления Комитета государственного контроля Витебской области:
Каждый нарушитель продолжает оставаться в зоне нашего внимания. По всем фактам повторных нарушений мы принимаем меры по привлечению к административной ответственности. В отдельных случаях, при невыполнении наших предложений и требований по устранению нарушений, – более жесткие меры. Вплоть до закрытия торговых объектов.
Мониторинги, в которые входят представители госконтроля, МАРТ, госстандарта, проходят ежедневно. В центре внимания – наличие отечественных товаров на полках магазинов, сроки и условия хранения продуктов. Только по итогам ревизорской проверки в прошлом году в Витебской области к административной и дисциплинарной ответственности были привлечены более 200 работников торговых организаций. За первый квартал этого года проверку не прошли более 20 ответственных.