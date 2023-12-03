Насколько эффективны зимние шины? Решили проверить тормозной путь на заснеженной дороге

На неделе погода была действительно в центре внимания. И сегодня вернулась в топ. В Беларусь пришел еще один циклон. Хотя мы только еще не отошли от прихода «Оливера», который накрыл нашу страну в среду, 29 ноября, и буквально за сутки нас завалило снегом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

ГАИ ввела план «Погода». Инспекторы помогают застрявшим в снегу автомобилистам. Обеспечивают беспрепятственный проезд коммунальной техники. Особое внимание обращают на уборку проезжей части от снега и наледи. Дайджест самых жутких ДТП за неделю читайте здесь.

У противогололедных реагентов, которыми обрабатывают дороги, основной состав – соль и песок. В этом году столичные коммунальщики тестируют новинку. Проезжую часть по улицам Свердлова и Ульяновской в Минске обрабатывают противогололедными материалами со специальной добавкой. Если смесь хорошо зарекомендует себя, ее применят и на других участках.

Артем Ганчар, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства Горремавтодора Мингорисполкома:

Ингибитор разработала Национальная академия наук. По ее заверению, снизится негативное влияние технической соли на зеленые насаждения, на кожевенные, металлические, железобетонные изделия. Результатом будут заключения, как повлияла данная соль на эти материалы.

Дорожная безопасность – это еще и качество дорог. И здесь нареканий немало. Так, на недавнюю горячую линию Комитета госконтроля поступило более 450 сообщений. На сегодня большинство недостатков, на которые обращали заявители, устранены. Около сотни обращений остается на контроле.

Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Беларуси:

Контрольные мероприятия Комитета государственного контроля продолжатся в 2024 году. С учетом требований главы государства будет обеспечен максимальный охват регионов, особое внимание уделим тем объектам, по которым поступают жалобы и нарекания со стороны граждан. Соответствующие планы уже сформированы и находятся в стадии реализации.

Тем временем дорожные службы для защиты магистралей от снежных заносов устанавливают деревянные щиты или устраивают специальные траншеи.

Андрей Статкевич, старший мастер филиала КУП «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 194»:

Устройство снегозаносимых траншей производится, когда уже достаточный объем снега есть. Выезжает техника (погрузчик) на условные поля и там устраивает траншеи, чтобы снег, который идет с поля, заносился не на дорогу, а непосредственно в эти траншеи. В таких погодных условиях нашлись и те, кто выехал на трассу на автомобиле с летними покрышками. Проверено: экстремально!

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Проводим эксперимент, насколько эффективна зимняя резина вот в таких условиях. Сейчас на задней оси автомобиля – летняя резина. Начинаем наше испытание.

Для эксперимента мы выбрали заснеженную проезжую часть. Автомобиль набрал скорость 50 километров в час, после чего водитель резко надавил на педаль тормоза. В результате тормозной путь легковушки составил чуть больше 33 метров. Далее меняем летнюю резину на зимнюю.