Социальные скидки в Беларуси: программа продлевается, а корзина товаров обновится

В Беларуси до конца 2026 года продлена программа адресной поддержки социально уязвимых слоев населения. Информация размещена на интернет-сайте МАРТ.

Соответствующее соглашение подписали Министерство антимонопольного регулирования и торговли и крупные торговые организации страны.

Со скидкой до 10% возможно приобретение 29 групп товаров (с 1 июля 2026 г. – 30 групп товаров), находящихся в категории первой необходимости: хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, говядина, свинина, тушки кур и цыплят, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, овощи и иное.

Сообщается, что всего субъекты торговли выдали более 2,7 млн соответствующих карт, общая сумма скидки – около 202 млн белорусских рублей.

В Соглашении внесены изменения, вступающие в силу 1 июля:

Исключаются импортные яблоки, капуста белокочанная, лук репчатый, свекла, морковь и картофель;

Добавлена товарная группа «крупа гречневая»;

Внесены корректировки в наименования двух товарных групп: «Сыр (твердый, полутвердый) жирностью 45% и ниже: сыры из коровьего молока сычужные (ферментные) твердые и полутвердые весовые и фасованные, за исключением сыров сверхтвердых, плавленых, копченых, с плесенью, рассольных, с добавками, сырных продуктов», «Яйцо куриное свежее столовое».



Также на период мероприятия торговые сети страны («Грин», «Доброном», «Евроопт»и «Санта») представили продукцию, которая производится в рамках собственных торговых марок.