Названы самые популярные продуктовые новинки «Белагро»

В «Белгоспищепроме» назвали топовые продуктовые новинки международной специализированной выставки «Белагро-2026», передает БЕЛТА.

СОАО «Коммунарка» реализовано 800 кг сладостей. Наиболее популярен – шоколад «Любимая Аленка», «Красная Шапочка», среди новинок – «Дубайский», «Трюфельный» и «Протеин 22%».

Кондитерская фабрика «Спартак» продала около тонны продукции. В топе – шоколад «Белорусский», шоколад весовой «Lux» (все виды) и «Дуэт».

Наибольший интерес среди представленной продукции кондитерской фабрики «Слодыч» вызвали вафельки «Скажи сыр», печенье «К полднику», крендельки с какао и корицей и крендельки ванильные.

У ОАО «Красный пищевик» на пике продаж были мармелад со вкусом розы, личи и малины.

«Лидские пищевые концентраты» удивили посетителей палочками с льняной клетчаткой и спирулиной, с льняной клетчаткой со вкусом «Виноград – морковь», а также палочками кукурузными глазированными со вкусом «Мандарин».

Гости выставки у Слуцкого сахарорафинадного комбината активно приобретали сок березовый, лимон дробленый и голубику томленую.

Продукция ОАО «Гамма вкуса» также вызвала активный интерес у покупателей: сок «Овощной микс» прямого отжима, напиток сокосодержащий «Непоседа» со вкусом «Яблоко-малина» и мусс из облепихи с апельсином.

«Белагро-2026» посетили более 200 тысяч гостей, в числе которых представители 12 стран мира, более 40 иностранных делегаций.