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В семи районах Беларуси леса полностью закрыты для посещения

03 июня 2026 09:49
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В семи районах Беларуси леса полностью закрыты для посещения-0

В 7 районах Беларуси действует полный запрет на посещение лесов Беларуси. Сведения по состоянию на 3 июня отображены на интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесных массивов Минлесхоза.

Под полным запретом – Брестский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Кобринский, Пинский районы Брестской области, а также Гродненский район Гродненской области.

В Каменецком и Малоритском районах Брестской области, Верхнедвинском и Докшицком районах Витебской области, Житковичском районе Гомельской области посещение лесов разрешено.

В остальных районах страны посещение ограничено. Граждане могут заходить в лес, однако под запретом – въезд на механическом транспортном средстве.

Фото: mlh.by

# общество # Охрана природы

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