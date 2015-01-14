В Большом театре оперы и балета отгремел большой новогодний бал

Новости Беларуси. В театре оперы и балета прошел Большой новогодний бал. На несколько часов гости праздника перенеслись в прошлое – времена, когда паркет дышал в ритм стучащим каблучкам и скользящим платьям в пол.

Елена Мазур, словно Наташа Ростова, на свой первый бал собиралась не без трепета и волнения. Готовится к нему девушка начала почти за месяц. Для этого брала уроки танцев у хореографа. И вот она здесь.

Елена Мазур:

Очень волнительно. Первый бал. Основная эмоция — радость, счастье, что я сюда попала, но с другой стороны, состояние неизвестности.

В 2015 году попасть на бал можно с помощью импровизированного поезда, путешествуя по вокзальным станциям разных городов. Новогодний экспресс — главная идея вечера.

Нина Ломанович, народная артистка Беларуси, главный хормейстер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Это праздник, это любовь, это надежда на будущее, это поезд, который мчится в следующий год, оставив за собой все плохое. Такая вот задумка.

На этой станции художники, жонглеры и мимы помогут окунуться в романтическую атмосферу, например, Италии. Здесь же можно перенестись и в будущее. Колесо предсказаний приоткроет завесу времени.

Шорох платьев и отблеск огней в украшениях. Это словно парад звезд разных эпох. Вот пара, прибывшая из далекого средневековья. Бархатный берет у мужчины и расписанное золотом платье его спутницы подчеркивают принадлежность к знатному роду.

Виктория Рубинчик:

Каждая маленькая девочка, наверное, мечтает когда-нибудь стать принцессой. И вот мой молодой человек исполнил мою мечту.

Ольга Власовец, СТВ:

То самый момент, когда сотни пар заскользили по паркету. Вечер открывается с русского бала. Мягкими и плавными шагами, придерживаясь геометрии танца, дамы и кавалеры выполняют грациозные па.

Балы — давняя традиция, которая берет начало в 14 веке. Причем в Беларуси подобные танцевально-музыкальные вечера имеют такую же богатую историю, как и знаменитые вечера Людовика XIV. Ведь балы рода Радзивиллов и других знаменитых фамилий славились во всей Европе. Давняя традиция, словно с помощью машины времени, перенеслась в наши дни. Для того чтобы непринужденно кружиться на паркете, пришлось заранее разучить танцы прошлого.

Ольга Костель, балетмейстер-постановщик Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Было здорово наблюдать, что на занятия приходят разные поколения. И иногда в паре можно было увидеть совершенно разных, прежде всего, незнакомых людей, потому что курсы служили и местом знакомства. Я видела, при мне состоялось три пары.

Закончился праздник глубоко за полночь, а вместе с ним завершился и первый бал для нашей героини, удивительно похожей на героиню романа Толстого. Но время бежит быстро и ровно через год большой соберет под своими сводами любителей старинных танцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.