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Как под артисткой Большого рухнул пол: «Она проваливается по грудь, но продолжает петь»

18 декабря 2019 10:56
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Жизнь артистов Большого театра не обходится без курьёзов. Ведь даже сотни раз отрепетированные партии и спектакли не застрахованы от форс-мажоров. Железная воля и стальные нервы не раз выручали исполнителей, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».   

Нина Ломанович, народная артистка Беларуси, главный хормейстер Большого театра Беларуси:
Опера «Война и мир». У меня была артистка хора одна. Пушки стреляют, и вдруг, не знаю каким образом, под ней проваливается пол, прямо на авансцене. Короче, она проваливается по грудь, но она продолжает петь! Эти пушки стрельнули – думали, может, её убило этой пушкой.

# Театр # калейдоскоп # Нина Ломанович

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