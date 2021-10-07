Народная артистка Беларуси о премьере «Реквиема» в Большом: «Смотреть без кома в горле это невозможно»

Нина Ломанович, главный хормейстер Большого театра Беларуси, Народная артистка Беларуси:

Конечно, эта акция именно у нас, она бесценна. Мне хотелось бы, чтобы весь народ Беларуси посмотрел это. Потому что смотреть без кома в горле это невозможно, земля перенесла столько горя и бед, именно Беларусь, что, конечно, акция бесценна. То, что мы сегодня увидим, бесценно. У нас генетическая память. Практически нет в Беларуси ни одной семьи, чтобы кто-то не погиб: отец, сын, брат, дети, сожженные деревни. И мы все это знаем. Оно болит у всего бывшего Советского Союза, но так, как болит у белорусов, не болит ни у кого, потому что мы первые приняли этот смертельный, страшный удар.

«Полгода занимался тем, что переводил с латыни». Сергей Новиков о работе над «Реквиемом» Верди – здесь подробнее.