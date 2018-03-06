Большому театру оперы и балета исполняется 85 лет: что изменилось в театре. Интервью народных артисток Беларуси

В этом году Большому театру оперы и балета исполняется 85 лет.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народные артистки Беларуси – лауреат Государственной премии Республики Беларусь, народная артистка Беларуси, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси – Нина Шарубина и главный хормейстер Большого, народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии, обладатель ордена Франциска Скорины – Нина Ломанович.

85 лет – солидный юбилей. Сколько лет вы работаете в театре? Как менялся театр, что изменилось за это время?

Нина Ломанович, главный хормейстер Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии, обладатель ордена Франциска Скорины:

Большому театру – 85 лет и практически половину этого срока я работаю в театре. Я пришла в театр в 1976 году. Коллектив тогда был чуть поменьше, чем сейчас. Сейчас у нас большой оркестр, практически двойной состав, намного увеличена труппа балета, труппа солистов очень большая, потому что, когда я пришла, в труппе солистов было 32 человека. Сейчас это на порядок выше. Я пришла в старый театр, а когда после реконструкции мы пришли в новое здание, я долго не могла понять, куда мне идти, потому что всё поменялось. Открылись какие-то помещения, в которые никогда мы не заходили. Оказывается, в театре было много пустующих помещений, потом они все были раскрыты и все отремонтированы.