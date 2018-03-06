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Большому театру оперы и балета исполняется 85 лет: что изменилось в театре. Интервью народных артисток Беларуси

06 марта 2018 08:51
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В этом году Большому театру оперы и балета исполняется 85 лет.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – народные артистки Беларуси – лауреат Государственной премии Республики Беларусь, народная артистка Беларуси, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси – Нина Шарубина и главный хормейстер Большого, народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии, обладатель ордена Франциска Скорины – Нина Ломанович.

85 лет – солидный юбилей. Сколько лет вы работаете в театре? Как менялся театр, что изменилось за это время?

Нина Ломанович, главный хормейстер Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии, обладатель ордена Франциска Скорины:
Большому театру – 85 лет и практически половину этого срока я работаю в театре. Я пришла в театр в 1976 году. Коллектив тогда был чуть поменьше, чем сейчас. Сейчас у нас большой оркестр, практически двойной состав, намного увеличена труппа балета, труппа солистов очень большая, потому что, когда я пришла, в труппе солистов было 32 человека. Сейчас это на порядок выше. Я пришла в старый театр, а когда после реконструкции мы пришли в новое здание, я долго не могла понять, куда мне идти, потому что всё поменялось. Открылись какие-то помещения, в которые никогда мы не заходили. Оказывается, в театре было много пустующих помещений, потом они все были раскрыты и все отремонтированы.

Большому театру оперы и балета исполняется 85 лет: что изменилось в театре. Интервью народных артисток Беларуси-1

Когда пришла Нина Шарубина? Какие состоятся премьеры в Большом театре? Когда будет День открытых дверей в театре?

Большому театру оперы и балета исполняется 85 лет: что изменилось в театре. Интервью народных артисток Беларуси-4

Подробности – в видеоматериале.

# Культура # Фотофакт # Большой театр оперы и балета в Минске # Нина Шарубина # Нина Ломанович

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