30 ноября в Большом театре состоится премьера нового прочтения оперы «Евгений Онегин»

Новое прочтение гениального произведения. В Большом театре Беларуси завершаются последние приготовления к премьере оперы «Евгений Онегин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый раз на сцене Большого о большой любви рассказали 90 лет назад. Нынешняя постановка главного режиссера театра Анны Моторной станет уже 8-й версией для театра. Художественная группа уверяет: этой интерпретации зритель удивится.

Нина Ломанович, главный хормейстер Большого театра Беларуси, народная артистка Беларуси:

Сейчас этот спектакль, с моей точки зрения, ни на что не похож, подобного «Евгения Онегина» у нас не было. Но честь, достоинство, долг, верность и, главное, любовь – эти вещи должны в спектакле быть обязательно.

Любовь Сидельникова, главный художник Большого театра Беларуси:

Хотелось соединить и современный взгляд на эту оперу, и сохранить аромат эпохи, в которой это создавалось.

Постановка станет украшением программы международного оперного Рождественского форума. Ну а национальная премьера состоится уже 30 ноября.