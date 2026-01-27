Снопков: Беларусь готова создать самые лучшие условия для китайских партнёров

Глава государства подчеркнул, что решение о выстраивании с Китаем стратегических отношений самого высокого уровня пересмотру не подлежит. Это сотрудничество надолго. Что касается директивы, требования Президента к документу традиционные – максимальная конкретика, оцифрованность и персональная ответственность руководителей. Также сокращен контрольный период: оценивать результаты будут не каждую пятилетку, а ежегодно.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Наибольший вклад и отдачу, безусловно, даст создание совместных предприятий и привлечение китайского капитала в страну. Пожалуй, это самая главная задача сейчас. Как это ни странно, несмотря на общемировую ситуацию, у нас снова есть окно возможностей. Китайский рынок перенасыщен, китайский рынок конкурентен. Это касается всего – от автомобилестроения до общепита. Поэтому китайские партнеры, китайский бизнес в принципе ищет страны применения технологий своих производств. По той простой причине, что они зарабатывают больше на других рынках, чем в Китае. Наша главная задача – реализовать посыл, о котором говорил Президент всегда. Мы готовы создать самые лучшие условия в западной части Евразийского континента для китайских партнеров. Что правительство и будет делать. Потому что основной ключевой вопрос, пожалуй, для нас, и вызов для нас, это будут инвестиции из Китая. Это же является наибольшим вкладом в ВВП и формирование, по принципу, как это раньше было, в некоторой степени. Не задача построить предприятие, задача – построить бизнес.

Минск и Пекин развивают не только торговлю. 2026 и 2027 в сотрудничестве Беларуси и Китая объявлены Годами промышленной кооперации. Реализуется комплексная стратегия развития и план по сопряжению отраслевой политики. Также глава государства напомнил про развитие сотрудничества в сфере туризма. Одна из задач правительства – прирост с 2 % до почти 5 % в ВВП.