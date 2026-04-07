Будапешт принимает самого высокопоставленного представителя Вашингтона за последние два десятилетия. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию с двухдневным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будапешт принимает самого высокопоставленного представителя Вашингтона за последние два десятилетия. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию с двухдневным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная интрига в том, что это происходит за считаные дни до парламентских выборов в Венгрии, которые намечены на 12 апреля, в то время как Брюссель стремится посеять смуту среди венгерского народа. Казалось бы, подмять результаты под западные нормы – стандарт Евросоюза, который обычно поощряют за океаном. Но не в этот раз. Вашингтон новой волны уже не скрывает презрения к старым элитам Европы.
На этом фоне визит Вэнса в Будапешт – публичная демонстрация того, что у США есть сильные союзники в Европе и они готовы достойно идти против козней Брюсселя. За месяц на Венгрию обрушилась гибридная атака: слив прослушки глав венгерского и российского МИДов, блокировка нефтепровода «Дружба», предотвращение диверсии на «Турецком потоке».
Везде прослеживается работа украинских спецслужб как месть за блокировку Венгрией финансирования войны. Это подтвердил и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США:
То, что произошло в разгар этой избирательной кампании Венгрии, является одним из худших примеров иностранного вмешательства в выборы, которые я когда-либо видел или даже читал. Бюрократы в Брюсселе пытались разрушить экономику Венгрии. Они пытались сделать ее менее энергонезависимой. Забавно наблюдать, как западноевропейские лидеры жалуются на энергокризис. Вместо этого им стоило бы последовать примеру Виктора Орбана, тогда и кризис не был бы столь болезненным.
Личная дружба Дональда Трампа и Виктора Орбана, о которой было заявлено не раз, – это контракт на прагматичность. Их подход оказался более востребованным, чем европейский способ мышления, где процесс важнее итога.
Вэнс: США продолжат участвовать в урегулировании украинского конфликта.
Сегодня побеждают те, кто добивается устойчивых результатов, которых так не хватает современной геополитике. Поэтому Визит Вэнса в Венгрию еще и инвестиция в предсказуемый результат. Орбан – единственный европейский лидер, который за 16 лет у власти укрепил суверенитет, сохранил экономику, не дал втянуть страну в войну, поддерживает контакты с Москвой и остается у руля.
Будапешт, сделав ставку на национальный интерес, показал, что не подведет, в отличие от Брюсселя, который периодически опрокидывает Вашингтон в страхе, что Евросоюз треснет по своим бюрократическим швам.