Будапешт принимает самого высокопоставленного представителя Вашингтона за последние два десятилетия. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию с двухдневным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная интрига в том, что это происходит за считаные дни до парламентских выборов в Венгрии, которые намечены на 12 апреля, в то время как Брюссель стремится посеять смуту среди венгерского народа. Казалось бы, подмять результаты под западные нормы – стандарт Евросоюза, который обычно поощряют за океаном. Но не в этот раз. Вашингтон новой волны уже не скрывает презрения к старым элитам Европы.

На этом фоне визит Вэнса в Будапешт – публичная демонстрация того, что у США есть сильные союзники в Европе и они готовы достойно идти против козней Брюсселя. За месяц на Венгрию обрушилась гибридная атака: слив прослушки глав венгерского и российского МИДов, блокировка нефтепровода «Дружба», предотвращение диверсии на «Турецком потоке».

Везде прослеживается работа украинских спецслужб как месть за блокировку Венгрией финансирования войны. Это подтвердил и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы.