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Снопков провёл встречу с губернатором Ленинградской области

01 октября 2025 06:02
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План – нарастить товарооборот до двух миллиардов долларов. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков накануне провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снопков провёл встречу с губернатором Ленинградской области-2

Беларусь и этот регион России поступательно решают все поставленные задачи и активно взаимодействуют по разным направлениям. Успешно реализуют потенциал сотрудничества – подчеркнул Николай Снопков. Так, Ленинградская область планирует закупить у нас 58 модульных очистных сооружений и 31 станцию водоподготовки. Договоренности о дальнейшем взаимодействии закреплены документально. В правительстве подписан ряд соглашений.

# Николй Снопков # Беларусь-Россия

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