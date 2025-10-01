Снопков провёл встречу с губернатором Ленинградской области

План – нарастить товарооборот до двух миллиардов долларов. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков накануне провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и этот регион России поступательно решают все поставленные задачи и активно взаимодействуют по разным направлениям. Успешно реализуют потенциал сотрудничества – подчеркнул Николай Снопков. Так, Ленинградская область планирует закупить у нас 58 модульных очистных сооружений и 31 станцию водоподготовки. Договоренности о дальнейшем взаимодействии закреплены документально. В правительстве подписан ряд соглашений.