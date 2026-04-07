Вэнс: США считают попытки Брюсселя вмешаться в выборы в Венгрии позорными

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал попытки Брюсселя вмешаться в парламентские выборы в Венгрии позорными и подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут указывать венгерскому народу, за кого голосовать. Об этом пишет РИА Новости.

Вэнс прибыл в Будапешт с двухдневным визитом перед выборами 12 апреля.

В повестке их переговоров двусторонние отношения, а также темы Европы и Украины.

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