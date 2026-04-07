Прямой эфир

Вэнс: США считают попытки Брюсселя вмешаться в выборы в Венгрии позорными

07 апреля 2026 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Вэнс: США считают попытки Брюсселя вмешаться в выборы в Венгрии позорными-0

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал попытки Брюсселя вмешаться в парламентские выборы в Венгрии позорными и подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут указывать венгерскому народу, за кого голосовать. Об этом пишет РИА Новости.

Вэнс прибыл в Будапешт с двухдневным визитом перед выборами 12 апреля. 

В повестке их переговоров двусторонние отношения, а также темы Европы и Украины.

Читайте также:

Вэнс: США продолжат участвовать в урегулировании украинского конфликта

Вэнс: урегулирования в Украине нужно добиваться путем дипломатии

Фото: pixabay

# Международная политика # Новости США

Другие новости рубрики

Все новости
Вице-президент США прибыл в Венгрию с двухдневным визитом
07 апреля 2026 16:57

Вице-президент США прибыл в Венгрию с двухдневным визитом

Цена на дизельное топливо в Германии обновила рекорд
07 апреля 2026 16:55

Цена на дизельное топливо в Германии обновила рекорд

Песков: Путин и Жириновский состояли в очень содержательном диалоге
07 апреля 2026 16:52

Песков: Путин и Жириновский состояли в очень содержательном диалоге