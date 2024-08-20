Что представляет собой центр MAZ Weichai и какие технические специалисты сегодня на вес золота?

Инновации, технологии и человеческий капитал – три базиса, на которых будет развиваться экономика Беларуси. Об этом заявил первый вице-премьер, посещая центр производственных технологий MAZ Weichai. Он открылся на базе филиала Минского автомеханического колледжа в 2019 году по инициативе китайской государственной компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партнеры полностью обеспечили совместную учебную лабораторию необходимым оборудованием, которое постоянно обновляется. Оснащение позволяет ребятам отрабатывать теорию на практике. Двигатели и детали авто, которые они учатся обслуживать, сегодня стоят на технике, которая востребована. С макетами двигателей и другим оборудованием, на котором практикуются молодые специалисты, сегодня, 20 августа, ознакомился Николай Снопков. По его словам, именно здесь можно увидеть все составляющие будущего экономики. Снопков посетил Центр производственных технологий MAZ Weichai. Читайте здесь.

Токари, фрезеровщики, наладчики, операторы, технологи – эти специалисты сегодня на вес золота. Они нужны промышленному комплексу страны, за счет которого формируется внушительная часть ВВП. После обучения в центре молодые специалисты полностью готовы к работе с востребованными образцами техники.

Валерий Кириленко, директор Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М.С. Высоцкого:

Что собой представляет центр – это три зоны обучения. Первая – зона теоретического обучения. Вторая – зона практической отработки приемов труда. Третья – зона практической отработки по отработке навыков диагностики и поиска неисправностей двигателя, которые могут встретиться при эксплуатации. Хочу отметить положительную тенденцию во взаимоотношении с предприятием. Как только происходит осваивание новой линейки сборки двигателей, тут же двигатель появляется у нас. На данный момент колледж располагает шестью двигателями.