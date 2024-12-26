«Нравится, что к нам приезжают». Марафон «Наши дети» заглянул в дом семейного типа в Витебской области

Доброе слово, улыбка и немножко участия – такие простые, но важные моменты поистине способны творить чудеса. Причем как для тех, кто их дарит, так и для тех, кто получает. Сегодня праздник пришел в детский дом семейного типа в агрогородке Клястицы Россонского района. В роли доброго волшебника – первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна и Анатолий Котовы с 2014 года работают замещающими родителями. За это время вырастили 23 ребенка, взятых на попечение. Сегодня воспитывают 10 детей. Опытные родители уже успели обзавестись и внуками. Гостям ребята продемонстрировали свои таланты. Николай Снопков поздравил их с наступающим Новым годом и вручил сладкие подарки и книги. Также семья получила новый телевизор и сертификат на стиральную машину.

Нравится нам это, то, что к нам приезжают. Новогодние праздники – это хорошее настроение.

У нас каждый Новый год традиция украшать елку, и надо загадывать три желания.