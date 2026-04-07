Цена на дизельное топливо в Германии обновила рекорд

Европа бьет очередной топливный антирекорд. Германия проснулась сегодня с новым шоком. Цена за литр дизеля в стране к вечеру достигла 2,5 евро. Хотя еще в полдень было на 9 центов меньше. Меры, которые предпринимает правительство ФРГ, не работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резкий скачок случился семь дней назад, когда вступило в силу правило одного повышения в сутки. Немецкие операторы АЗС в ярости. Ассоциации называют рынок «неработоспособным» и требуют государственного вмешательства. В первую очередь политической смелости.

По всей Европе чиновники в ручном режиме спасают кошельки водителей и фермеров. Франция заморозила цены на бензин частичным субсидированием. А Италия ввела потолок наценок на заправках, временно сократив налоги на 25 центов с литра. Испания и Португалия вновь применили «иберийский исключительный режим», обнулив часть налогов на топливо. Испания направила на эти цели 5 миллиардов евро.

Польша, как и Венгрия, пошла на прямое ограничение цен на АЗС. Брюссель рекомендовал странам ЕС отложить необязательные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и готовиться к длительному нарушению поставок. Но самый тревожный звонок – это авиатопливо. Цены на него взлетели до исторических максимумов. Стоимость авиационного горючего в Евросоюзе подскочила до 2 тысяч евро за тонну.