«Будет производство – будут деньги». Президент поставил задачи по развитию калийной отрасли

Одно из направлений нашего сотрудничества – это калийные удобрения. Беларусь – крупнейший экспортер, мы влияем на ситуацию на мировом рынке. Тем не менее калийные соли – это сырье для химической промышленности, для удобрений. Конечно, у нас большие запасы, мы неплохо зарабатываем на экспорте калия, но можем же больше на продукте с высокой добавочной стоимостью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, это новые производства, новые компетенции, новые технологии, но это же и развитие. Глава государства в пятницу работал в окрестностях Любани, там на Старобинском месторождении к концу года достроят горно-обогатительный комбинат. Добывать будут высококачественную белую соль, которая стоит дороже розовой (ее добывают в Солигорске, например). ГОК станет третьим таким в нашей стране. И сразу нужно строить планы на следующий, настроил всех Александр Лукашенко. Никаких передышек. Страна развивается только тогда, когда появляются либо новые предприятия, либо расширяются компетенции старых. Хотя, конечно, проще по вершкам, но белорусам как-то свойственнее вглубь рыть.



История калийной отрасли Беларуси началась еще в 1949-м с открытия Старобинского месторождения – крупнейшего в Европе. А в 1966-м руду обнаружили и в районе Петрикова. Пару лет назад здесь открыли современный горно-обогатительный комплекс. Дело за малым осталось на площадке в Любанском районе. К концу года все работы на ГОК должны быть завершены.

Иван Головатый, первый заместитель директора горно-обогатительного комбината:

Это позволит на протяжении 50 лет добывать руду, перерабатывать ее высококачественные калийные удобрения. Я думаю, 50 лет – это минимум. Как и Солигорск, когда строились рудники, планировалось, что они будут существовать 50 лет. Вот они существуют и работают более 60 лет. И вообще, калийные запасы Беларуси разведаны и рассчитаны более чем на 120 лет. Мировых лидеров по добыче калия – единицы, и Беларусь входит в их число. Почему калий так важен? Его используют в самых разных сферах: от сельского хозяйства до фармацевтики. В аграрном секторе удобрения помогают растениям лучше переносить засуху, быть устойчивее к болезням и вредителям, да и в целом они улучшают качество урожая. В фармацевтике калий – компонент ряда медпрепаратов. А в промышленности его применяют как добавку и консервант.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Беларусь – страна, которая влияет на мировой рынок калия. Мы являемся одним из крупных производителей в мире, тем самым вносим мощную, основополагающую лепту в продовольственную безопасность мира. Строительство нового горно-обогатительного комплекса в Любанском районе началось еще в 2016-м, однако из-за некоторых сложностей с партнерами проект стал долгостроем. Активные работы возобновили в 2023-м. Специализироваться комплекс будет на производстве белого калия – более востребованного на мировом рынке. Сейчас здесь уже ведутся работы на горизонте и начата добыча руды (получено более 300 тысяч тонн). Из общей массы добываемого сырья только 25 % – руда, остальное – пустая порода. Однако и ее можно и нужно использовать эффективно. Что подчеркивает Президент. Перспективы развития калийной отрасли связаны не только с переработкой производственных отходов, но и с дальнейшим освоением потенциала Старобинского месторождения. Но здесь важно учесть один важный аспект – экономический.

Иван Головатый:

Направление Любанщина тоже перспективное в рамках Старобинского месторождения калийных солей, дальше есть Смоловский участок перспективный. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть ты намекаешь, что и там можешь построить? Ну вот ты и ориентируйся на перспективы. Калийный рынок – вопрос тонкий и чувствительный, что вполне объясняет его закрытость. Но важно понимать одно: несмотря на всевозможное санкционное давление, Беларусь нашла условия для экспорта продукции и надежных зарубежных партнеров.

Александр Лукашенко:

Невозможно санкциями сдержать развитие любой страны, даже небольшой. Невозможно. Те, кто вводит санкции, когда-то – помните – выступали за глобализацию. За глобальные связи и прочее. Так все страны увязаны в эту глобализацию. Как сегодня можно вырвать какую-то цепь? Невозможно. Минеральные удобрения будут нужны всегда. Поэтому на этом направлении будем действовать. Строительство нового комплекса – это шаг вперед не только для калийной отрасли, но и для региона. В будущем на предприятии будут работать порядка 1200 специалистов. А значит, придется серьезно вложиться в развитие Любанского района – и прежде всего, самой Любани. По сути дела, ориентир задан – должен появиться еще один город-шахтеров.