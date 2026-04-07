Шулейко о работе БНБК: мы столкнулись с высокой конкуренцией наших же коллег-китайцев

Экономика высшей пробы – именно такая метафора идеально подходит, чтобы описать и масштаб, и значимость, и перспективы производства, аналогов которому нет нигде в Европе. По крайней мере, такой задумывалась Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все ли на этом действительно уникальном производстве с огромным экспортным потенциалом сегодня работает как часы? Вот резонный вопрос, который прозвучал 7 апреля на большом совещании у Президента.

Глава Наблюдательного совета, он же заместитель премьер-министра, говорит: то же, что было изначально преимуществом, стало препятствием. Конкуренция. Да, среди небольшого количества стран, но очень жесткая и бескомпромиссная. Поэтому так важно сегодня определиться, каким путем идти дальше, чтобы занять ниши, в которых БНБК просто не потеряется.