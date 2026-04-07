Шулейко о работе БНБК: мы столкнулись с высокой конкуренцией наших же коллег-китайцев
Экономика высшей пробы – именно такая метафора идеально подходит, чтобы описать и масштаб, и значимость, и перспективы производства, аналогов которому нет нигде в Европе. По крайней мере, такой задумывалась Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но все ли на этом действительно уникальном производстве с огромным экспортным потенциалом сегодня работает как часы? Вот резонный вопрос, который прозвучал 7 апреля на большом совещании у Президента.
Глава Наблюдательного совета, он же заместитель премьер-министра, говорит: то же, что было изначально преимуществом, стало препятствием. Конкуренция. Да, среди небольшого количества стран, но очень жесткая и бескомпромиссная.
Поэтому так важно сегодня определиться, каким путем идти дальше, чтобы занять ниши, в которых БНБК просто не потеряется.
Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Да, мы расширили наши направления, но они не носят сегодня массовый характер. Мы сегодня столкнулись с высокой конкуренцией коллег-китайцев, которые нам сегодня построили БНБК. Они сегодня ведут другую ценовую политику. Ценовую политику на территории Российской Федерации. А у нас границы открыты, поэтому нам сегодня именно здесь тоже предстоит принять ряд решений, как это урегулировать и защитить внутренний рынок.
Мы находимся в очень высокой конкуренции. А останавливаться на достигнутом, то, что мы сегодня имеем БНБК-1, БНБК-2, это уже для нас какой-то определенный позыв, идти дальше или не идти. Мы сегодня к этой позиции подошли очень близко, и ряд экспертов обозначат эти направления для развития БНБК.
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