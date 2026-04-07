Брест и Казань подпишут соглашение о поставках белорусской молочки

Брестская область и Республика Татарстан активизируют сотрудничество. Своеобразной «дорожной картой» станет новое соглашение о комплексном взаимодействии, подписанное в Казани. Сферы интересов разнообразны: экономика, торговля, наука, культура. И все это, безусловно, вписывается в главный тренд Союзного государства – тесное межрегиональное партнерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Брестской области вместе с руководителями республиканских промышленных предприятий работает в эти дни в Республике Татарстан. 7 апреля прошли переговоры с главой региона Рустамом Миннихановым. Обсуждали совместные проекты в промышленности. За минувшую пятилетку взаимный товарооборот между регионами вырос более чем в два раза.

Накануне также обсуждались поставки белорусских комплектующих для КАМАЗа, крупнейшего автопроизводителя России. Кроме того, на встрече шла речь об открытии прямого авиасообщения между Брестом и Казанью. Это значительно упростит логистику и сделает контакты между регионами еще более интенсивными.

На завтра запланирована деловая программа. Брест и Казань подпишут соглашение о поставках белорусской молочной продукции. Также делегация посетит технопарк «Химград» и индустриальный парк, чтобы изучить передовые площадки и наметить векторы для совместной работы.