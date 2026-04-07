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Снопков о развитии БНБК: проект будет реализован в двух вариантах

07 апреля 2026 13:41
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Биотехнологическая отрасль остро необходима Беларуси. Отставать мы не можем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания о развитии БНБК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денег в бюджете на это нет и не будет – Лукашенко о поддержке БНБК

Снопков о развитии БНБК: проект будет реализован в двух вариантах-2

Совещание продолжалось более двух с половиной часов. По его итогам стало известно: Президент поставил задачу развивать прикладные производства с акцентом на биотехнологии. Это направление рассматривается как стратегическое. Оценить работу БНБК и определить дальнейшее развитие корпорации поручено специальной рабочей группе. В ее состав вошли Александр Турчин, Александр Косинец и Владимир Караник.

Снопков о развитии БНБК: проект будет реализован в двух вариантах-4

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Вот эта небольшая команда из трех человек сформирует предложение, проект, который будет реализован в двух вариантах: либо за счет льготного правительственного китайского кредита, который был конкретно заложен в бюджете Китайской Народной Республики на 2026 год в объеме 3,5 миллиарда юаней, либо это будет прямой инвестор – китайский сопартнер, который будет в этом производстве уже вместе с нами и как обладатель технологий, и как совместный бизнес-партнер.

Одно из ключевых направлений деятельности рабочей группы – определить перспективные ниши, где можно предложить готовый продукт с высоким спросом и хорошей маржинальностью. Речь идет не о конкуренции в уже насыщенных сегментах, а о поиске дефицитных направлений, где есть шанс занять сильные позиции. Главная задача – вовремя увидеть такие возможности и закрепиться на рынке. 

# Николй Снопков # Александр Лукашенко

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