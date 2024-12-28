Белорусский певец Никита Фоминых представил песню «Новогоднее счастье»
Приглашение в мир, где за окном, под светом фонарей, снег искрится, где чудеса – часть повседневной жизни, где так легко и радостно. О замечательной новогодней песне и планах на будущее поговорили с нашим гостем.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Фоминых, певец.
Никита Фоминых, певец:
Для меня, на самом деле, это был супер год. Это самый творческий год, наверное, в моей жизни. Потому что за этот год, я посчитал, написано 12 песен, 3 клипа. И еще мы настолько плодотворны, что многие песни перенеслись в наступающий год. И год был наполнен настолько разными событиями. 16 апреля прошел мой сольник. После сольника мы полетели в Питер. В Кронштадте был мой сольник. Познакомились там с прекрасными людьми. Прошел концертный тур с Прохором Шаляпиным. И как-то он был насыщен прекрасным.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Сольник каждый день практически, так скажем. Ну, это и не мудрено, потому что настоящий артист всегда ходит со своим инструментом в руках, вот постоянно. Кстати, а новогодняя песня вот эта «Новогоднее счастье», она, как вот и про сани говорится, готовь сани летом, а новогоднюю песню когда?
Никита Фоминых:
На самом деле я стараюсь с прошлого года к каждому Новому году писать песни. В прошлом году это была песня «Мандарина и корица», а в этом году «Новогоднее счастье». Мне хотелось передать позитив, передать ощущение счастья, чуда, и вот такая песня родилась.
Ольга Бурлакова:
А что в 2025 году?
Александр Меженный, ведущий:
Да, потому что, смотри, если у тебя есть один сольник в году, то это, получается, рассольник. А надо, чтобы был просто, не знаю, многосольник.
Никита Фоминых:
А в следующем году будет дуэтник. Мы сейчас с Леной Гришановой готовим очень красивую песню, которая называется «Буду с тобой». Она и новогодняя, и зимняя, и в то же время она может быть, наверное, на каждую пору года. Мы и надеемся, что запишем на нее клип как раз еще в зимнее время.
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