Белорусский певец Никита Фоминых представил песню «Новогоднее счастье»

Приглашение в мир, где за окном, под светом фонарей, снег искрится, где чудеса – часть повседневной жизни, где так легко и радостно. О замечательной новогодней песне и планах на будущее поговорили с нашим гостем. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Фоминых, певец.

Никита Фоминых, певец:

Для меня, на самом деле, это был супер год. Это самый творческий год, наверное, в моей жизни. Потому что за этот год, я посчитал, написано 12 песен, 3 клипа. И еще мы настолько плодотворны, что многие песни перенеслись в наступающий год. И год был наполнен настолько разными событиями. 16 апреля прошел мой сольник. После сольника мы полетели в Питер. В Кронштадте был мой сольник. Познакомились там с прекрасными людьми. Прошел концертный тур с Прохором Шаляпиным. И как-то он был насыщен прекрасным. Ольга Бурлакова, ведущая:

Сольник каждый день практически, так скажем. Ну, это и не мудрено, потому что настоящий артист всегда ходит со своим инструментом в руках, вот постоянно. Кстати, а новогодняя песня вот эта «Новогоднее счастье», она, как вот и про сани говорится, готовь сани летом, а новогоднюю песню когда?

Никита Фоминых:

На самом деле я стараюсь с прошлого года к каждому Новому году писать песни. В прошлом году это была песня «Мандарина и корица», а в этом году «Новогоднее счастье». Мне хотелось передать позитив, передать ощущение счастья, чуда, и вот такая песня родилась. Ольга Бурлакова:

А что в 2025 году?