«Чтобы мои женщины были счастливы». Белорусский певец рассказал, какие сюрпризы делает близким

8 Марта. По улицам расплывается запах цветов, дети мастерят открытки своим мамам и бабушкам, мужчины бегают в поисках подарков для своих любимых. О том, кто она такая, современная женщина – красивая, сильная, стройная белоруска, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Я так понимаю, что ваше утро 8 Марта проходит оригинально, не без песни или какие-то другие есть оригинальности?