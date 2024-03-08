«Чтобы мои женщины были счастливы». Белорусский певец рассказал, какие сюрпризы делает близким

8 Марта. По улицам расплывается запах цветов, дети мастерят открытки своим мамам и бабушкам, мужчины бегают в поисках подарков для своих любимых. О том, кто она такая, современная женщина – красивая, сильная, стройная белоруска, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Я так понимаю, что ваше утро 8 Марта проходит оригинально, не без песни или какие-то другие есть оригинальности?
Никита Фоминых, певец, автор и исполнитель:
Особенно, когда это особенный день – 8 Марта – я люблю делать сюрпризы, чтобы мои женщины были счастливы, чтобы это было что-то неожиданное, чтобы доставка поработала и цветы приехали. У меня однажды получился очень хороший сюрприз моей тете. Она не ожидала, приехал курьер, привез ей суши с цветами.
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