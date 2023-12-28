«Настроение что-то купить». Как музыка влияет на продажи?
Музыка – это, безусловно, удивительный вид искусства. Ученые утверждают, что звуки определенной чистоты, исходящие с особой периодичностью, способны разрушать болезнетворные микроорганизмы, выводить из депрессии и даже повышать надои у коров. О том, почему музыка играет такую важную роль в нашей жизни и как влияет на организм человека, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как в магазинах, когда включают музыку, как это влияет на покупателей? Ирина, как это работает?
Ирина Бивзюк, психолог:
Если там будет какая-то раздражающая музыка, человек захочет быстрее уйти. То есть там должна быть какая-то комфортная, приятная музыка, даже веселая.
Алеся Лакина:
То есть подбирают специально?
Ирина Бивзюк:
Конечно.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Не подбирают. Я всегда хочу уйти из магазинов, потому что там вот эти зарубежные хиты, надоедливые из TikTok. Нет, чтобы Киркорова включить, так они там включают вот эти. Любую из TikTok напой песенку.
Алеся Лакина:
Не знаю.
Никита Фоминых, певец, артист белорусской эстрады:
Лучше, чтобы белорусскую музыку крутили.
Михаил Свито:
Белорусскую, да.
Ирина Бивзюк:
В большинстве это целая система. Они составляют специальные плейлисты, чтобы у вас было настроение что-то купить, задержаться подольше, ни уснуть, ни уйти быстрее.
Сергей Сухомлин, композитор:
Ведь приходят люди – придет рокер какой-то, скажет: «Что за попса такая?» Уйдет оттуда.
Ирина Бивзюк:
Поэтому важно анализировать, кто их покупатели.
Сергей Сухомлин:
Я нигде не слышал рока, везде слышал только попсу.
Ирина Бивзюк:
Потому что большинство слушает что-то такое более…
Алеся Лакина:
Более легкое.
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