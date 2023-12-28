«Настроение что-то купить». Как музыка влияет на продажи?

Музыка – это, безусловно, удивительный вид искусства. Ученые утверждают, что звуки определенной чистоты, исходящие с особой периодичностью, способны разрушать болезнетворные микроорганизмы, выводить из депрессии и даже повышать надои у коров. О том, почему музыка играет такую важную роль в нашей жизни и как влияет на организм человека, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как в магазинах, когда включают музыку, как это влияет на покупателей? Ирина, как это работает?