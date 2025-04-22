Александровский сквер, Купаловский театр – прогулялись с артистом Никитой Фоминых по его любимым местам в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Говорят, у каждого в Минске есть свое место силы. А у артистов – особенно! Где настраивается душа, где пишутся будущие хиты и куда тянет сердце вне сцены? Мы прогулялись по любимым уголкам столицы вместе с Никитой Фоминых.

Александровский сквер – зеленое сердце столицы. Он был заложен еще в XIX веке! Как и столетия назад, сегодня его живописные аллеи, мощеные дорожки и аккуратные цветущие клумбы привлекают не только минчан, но и туристов! Именно здесь мы встретились с талантливым белорусским исполнителем Никитой Фоминых.

Никита Фоминых, артист:

Александровский сквер, историческое место, которое овеяно легендами, тайнами, театральными историями. Это место славилось еще с XIX века тем, что здесь был рынок, позже он стал «лакшери»-рынком. Здесь продавали дорогие вещи. С середины XIX века здесь прогуливалась интеллигенция, минская знать.