Как игра на музыкальных инструментах помогает раннему развитию детей?

Музыка – это, безусловно, удивительный вид искусства. Ученые утверждают, что звуки определенной чистоты, исходящие с особой периодичностью, способны разрушать болезнетворные микроорганизмы, выводить из депрессии и даже повышать надои у коров. О том, почему музыка играет такую важную роль в нашей жизни и как влияет на организм человека, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Гордей, руководитель детской школы музыки:

Если мы говорим про инструменты, то та же самая элементарная погремушка – такой шумовой инструмент, он развивает очень многое у детей.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Мне кажется, это больше раздражает, нежели развивает.

Елена Гордей:

Однако этот раздражитель действует как вспомогательный предмет. Каким образом? Например, мама или папа держит погремушку, ребенок откликается. То есть он ищет, где этот звук. Это уже развивает повороты головы, внимание. Далее мы даем ребенку в руку игрушку – это уже моторика. Держит инструмент, звучит, передает в другую ручку – тоже развивается. То есть такое элементарное казалось бы приспособление, но на самом деле развивает очень многое. Если же мы говорим уже, допустим, от года, то здесь, конечно, клавесы. Замечательный инструмент, мы используем его на занятиях, он прекрасно развивает чувство ритма. Это колокольчики, бубны, маракасы. С четырех лет замечательно, если ребенок начинает заниматься скрипкой, фортепиано. У нас в школе дети занимаются с четырех лет.