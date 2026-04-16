«Движущая сила нашей страны». Певец Никита Фоминых исполнил песню о белорусских женщинах

Ольга Бурлакова, ведущая: Сегодня нашему гостю, певцу Никите Фоминых, исполняется не скажем, сколько лет. Мы, Никита, поздравляем тебя. С чем ты пришел к этой дате?

Никита Фоминых, певец:

Я пришел с большим творческим багажом. С большим количеством концертов, разных записей, песен много очень написано. Мне приятно пробовать что-то новое, пробовать разные стили, разные тексты, музыку. Вот сейчас, кстати, попробовал себя в новой роли, начал озвучивать аудиокнигу. У меня друг написал книгу, я решил, почему бы и нет.

Когда ты слышишь диктора и как он проживает разные роли, как будто ты слышишь там 10 человек, 15 человек, совершенно разных персонажей, это так круто. Для меня интересно всегда что-то новое.