Песни, которые объединяют – Никита Фоминых рассказал, почему в его творчестве Родина занимает особое место

Впервые идея учреждения Дня народного единства была озвучена на самом высоком уровне – VI Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года. Инициативу поддержал глава государства. Было предложено несколько дат – важных вех в истории белорусского народа. Большинство граждан сделали выбор в пользу 17 сентября. Именно в этот день Красная армия начала освобождение белорусских земель. О том, почему этот праздник настолько необходим белорусскому обществу, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Символизирует целостность Беларуси – рассказываем, почему дата 17 сентября выбрана Днем народного единства.

Ольга Бурлакова, ведущая:

В ваших песнях, практически в каждой все пронизано любовью к разным уголкам Беларуси. Вот чем это навеяно?