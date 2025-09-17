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Песни, которые объединяют – Никита Фоминых рассказал, почему в его творчестве Родина занимает особое место

17 сентября 2025 18:08
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Впервые идея учреждения Дня народного единства была озвучена на самом высоком уровне – VI Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года. Инициативу поддержал глава государства. Было предложено несколько дат – важных вех в истории белорусского народа. Большинство граждан сделали выбор в пользу 17 сентября. Именно в этот день Красная армия начала освобождение белорусских земель. О том, почему этот праздник настолько необходим белорусскому обществу, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Символизирует целостность Беларуси – рассказываем, почему дата 17 сентября выбрана Днем народного единства.

Ольга Бурлакова, ведущая:
В ваших песнях, практически в каждой все пронизано любовью к разным уголкам Беларуси. Вот чем это навеяно?

Песни, которые объединяют – Никита Фоминых рассказал, почему в его творчестве Родина занимает особое место-2

Никита Фоминых, певец:
Вы знаете, мне кажется, что это вот такой наш национальный код. Это красная нить, которая обязательно должна проходить через все творчество. Мне нравится то, что вот с того момента, как мы стали отмечать праздник народного единства, появилось больше песен, которые нас еще больше объединяют. Мы стараемся нести этот свет. Когда мы бываем в других городах за границей, вот я часто бываю в России с концертами, россияне ждут белорусских песен. Они очень любят нас, нашу ментальность, поют с нами – это здорово. Я вижу, что народ стал еще больше объединятся, друг друга поддерживать.

Подробности в видео.

# Ольга Бурлакова # Никита Фоминых # День народного единства # Белорусские исполнители

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