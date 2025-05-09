Новости по тегу #Минск 9 мая

В этом году почетную миссию будет выполнять отряд, в который вошли учащиеся 42-й минской школы.
Сегодня на красной площади в Москве Президент Беларуси вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на параде Победы. Участие в нем примут и наши военнослужащие.
В торжественном шествии примут участие порядка 4 тысяч человек, включая военнослужащих из России, Китая и стран СНГ.
Всего 10 дней остается до Дня Великой Победы. Это важный праздник для всех поколений, и подготовка к нему должна быть достойной.
Цифра символична – именно столько дней продлилась Великая Отечественная война.
С гордостью и трепетом Минск готовится встречать 9 Мая. В год 80-летия Великой Победы к организации праздничных мероприятий подходят с особой ответственностью.
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