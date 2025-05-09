Прямой эфир

Новости по тегу #Минск 9 мая

Пост №1 приступил к несению Вахты памяти на площади Победы
09 мая 2025 05:46

Пост №1 приступил к несению Вахты памяти на площади Победы

Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Москве и Минске
09 мая 2025 05:30

Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Москве и Минске

Военный парад, авиация и гала-концерт – как в Минске отметят День Победы?
06 мая 2025 17:14

Военный парад, авиация и гала-концерт – как в Минске отметят День Победы?

Интерактивы, концерты и иммерсивное шоу. Какие ещё мероприятия пройдут в Минске 9 Мая?
30 апреля 2025 07:54

Интерактивы, концерты и иммерсивное шоу. Какие ещё мероприятия пройдут в Минске 9 Мая?

Минск готовится отметить 80-летие Победы – город украсят 1418 эффектных элементов
23 апреля 2025 17:35

Минск готовится отметить 80-летие Победы – город украсят 1418 эффектных элементов

Ретротехника, служебные собаки и женский марш. Узнали у военного, чем удивит парад на 9 Мая
10 апреля 2025 09:31

Ретротехника, служебные собаки и женский марш. Узнали у военного, чем удивит парад на 9 Мая