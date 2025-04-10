Ретротехника, служебные собаки и женский марш. Узнали у военного, чем удивит парад на 9 Мая

С гордостью и трепетом Минск готовится встречать 9 Мая. В год 80-летия Великой Победы к организации праздничных мероприятий подходят с особой ответственностью. Парад, конечно же, не исключение. О том, как тренируются пешие расчеты и с каким настроением военнослужащие ждут знаменательный день, расскажет наш гость.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Бильман, подполковник, командир комендантского батальона Минской военной комендатуры.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Давайте про парад. Тем более в этом году он ожидается особенный. На две части будет поделен: историческая часть и представление современных технологий. Давайте подробнее про историческую часть парада.