Ретротехника, служебные собаки и женский марш. Узнали у военного, чем удивит парад на 9 Мая

С гордостью и трепетом Минск готовится встречать 9 Мая. В год 80-летия Великой Победы к организации праздничных мероприятий подходят с особой ответственностью. Парад, конечно же, не исключение. О том, как тренируются пешие расчеты и с каким настроением военнослужащие ждут знаменательный день, расскажет наш гость.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Бильман, подполковник, командир комендантского батальона Минской военной комендатуры.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Давайте про парад. Тем более в этом году он ожидается особенный. На две части будет поделен: историческая часть и представление современных технологий. Давайте подробнее про историческую часть парада.
Денис Бильман, подполковник, командир комендантского батальона Минской военной комендатуры:
Да, парад будет состоять из двух частей – исторической и современной. Более конкретно расскажу про историческую. Будет, наверное, наиболее интересная часть парада, новая для Вооруженных Сил, скажем так. При подготовке исторической части парада высшим руководством и руководящим составом Вооруженных Сил детально изучался парад Победы на Красной площади в Москве в 1945 году. Соответственно, в парадном строю, именно в исторической части пройдут парадные расчеты, которые будут нести в себе части и элементы именно парада на Красной площади в Москве.
В механизированной части колонны парада зрители смогут увидеть военную технику Великой Отечественной войны. Я, конечно, не могу сейчас раскрыть все секреты. Я приглашаю всех побывать на параде. Будет очень зрелищно и грандиозно.
Подробности в видео.