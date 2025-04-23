Минск готовится отметить 80-летие Победы – город украсят 1418 эффектных элементов

Столица готовится масштабно отметить 80-летие Победы. К знаменательной дате в Минске уже установили праздничные конструкции. Город украсят 1 418 эффектных элементов. Цифра символична – именно столько дней продлилась Великая Отечественная война, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Логотип 9 Мая 2025-го – акцентная пятиконечная звезда. Ее контур оплетают ленты в цветах государственной геральдики. В центре – гравированная золотом праздничная дата, а на переднем плане – изображение монумента Победы. Октябрьскую площадь украсит габаритная инсталляция из четырех свечей. Каждая высотой 12 метров. Здесь будут размещены фото продвижения 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, а также 1-го Прибалтийского. На проспекте Независимости установят стенды с постаментами. Они имитируют гранитные плиты, куда каждый желающий сможет возложить цветы.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама»:

В городе будет очень много интересных тем представлено. Например, остановки по 1-му, 100-му и 93-му автобусным маршрутам будут тематически оформлены. Здесь можно будет познакомиться с медалями и орденами Великой Отечественной войны. Можно будет узнать имена маршалов, героев Великой Отечественной войны. Можно будет познакомиться и прикоснуться к истории будней партизан, узнать, как проходила рельсовая война, как был организован быт партизан в те тяжелые времена.

Привлекли в 2025 году и искусственный интеллект: на городских экранах оживут картины, персонажи и объекты. А фасад педагогического университета по традиции украсило 40-метровое тканевое панно. Оно выполнено в ручной технике.