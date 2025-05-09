Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Москве и Минске

9 мая Александр Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Минске и Москве. В российскую столицу Президент прибыл накануне. Вечер Александр Лукашенко провел в Кремле, где для глав приглашенных делегаций дали торжественный концерт. Каждого гостя лично приветствовал Владимир Путин. Наш Президент прибыл одним из первых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со своим российским коллегой белорусский лидер провел краткую беседу, что называется, на ногах.

Во время концерта Александр Лукашенко сидел рядом с Владимиром Путиным в одном ряду с лидерами Китая, Казахстана и Армении. После концерта гостей ждал прием от имени Президента России, где глава государства пообщался со своими зарубежными коллегами. На кадрах, снятых в кулуарах Кремля, Александр Лукашенко был замечен в кругу лидеров многих государств. Именно во время таких неформальных бесед есть возможность сверить часы по наиболее актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества и наметить новые направления. Так, в объективы телекамер попало теплое общение Александра Лукашенко с Президентом Египта и Президентом Кубы. Кроме того, опубликованы моменты приветствия с венесуэльским лидером Николасом Мадуро и краткие переговоры с Президентом Экваториальной Гвинеи. Журналисты также обратили внимание, как Александр Лукашенко о чем-то переговаривается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ну и конечно, подмечено крепкое рукопожатие Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина.