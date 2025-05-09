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Пост №1 приступил к несению Вахты памяти на площади Победы

09 мая 2025 05:46
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Важность сохранения мира на нашей земле хорошо понимает подрастающее поколение. Юные патриоты, участники мемориального отряда, готовятся заступить на Вахту памяти у Вечного огня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пост №1 приступил к несению Вахты памяти на площади Победы-2

В этом году почетную миссию будет выполнять отряд, в который вошли учащиеся 42-й минской школы. Они прошли серьезный отбор. Отметим, пост №1 несет Вахту памяти у обелиска Победы более 40 лет. За это время в эстафете поколений приняли участие десятки тысяч школьников.

# Минск 9 мая # День Победы

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