Пост №1 приступил к несению Вахты памяти на площади Победы

Важность сохранения мира на нашей земле хорошо понимает подрастающее поколение. Юные патриоты, участники мемориального отряда, готовятся заступить на Вахту памяти у Вечного огня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году почетную миссию будет выполнять отряд, в который вошли учащиеся 42-й минской школы. Они прошли серьезный отбор. Отметим, пост №1 несет Вахту памяти у обелиска Победы более 40 лет. За это время в эстафете поколений приняли участие десятки тысяч школьников.