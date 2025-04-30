Интерактивы, концерты и иммерсивное шоу. Какие ещё мероприятия пройдут в Минске 9 Мая?

Всего 10 дней остается до Дня Великой Победы. Это важный праздник для всех поколений, и подготовка к нему должна быть достойной. И, конечно, все мероприятия 9 Мая будут наполнены теплом, уважением и гордостью за нашу страну. Об этом и не только поговорили с нашей гостьей.

Илона Илларионова, заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

У нас считанные дни остаются до Дня Победы, до 9 Мая. Конечно, тех праздничных мероприятий, которые запланированы, я уверена, что их ждут абсолютно все наши жители и многочисленные гости, которые приедут к нам в эти майские дни. Если говорить о значении празднования как для нашей столицы, так и для всех жителей, то это великий праздник для каждого, потому что пока мы его отмечаем с таким размахом, пока мы приходим накануне к памятным местам, мемориалам, возлагаем цветы, проводим различного рода мероприятия патриотической направленности, встречи с нашими многоуважаемыми ветеранами, то, конечно, память будет жить, а пока живет память, то на нашей земле будет мир, а это главная ценность для каждого человека.

Если говорить про меня, то 9 Мая для меня – это один из самых любимых праздников, потому что он вызывает очень трепетные эмоции.

Юлия Самусенко, ведущая:

Какие основные мероприятия запланированы в Минске помимо парада?

Илона Илларионова:

Ключевые события пройдут сейчас. За месяц мы стартовали с нашей городской акцией, с городским проектом, который называется «30 дней до Победы». Все мероприятия, которые проводятся сейчас, проходят именно в рамках этого проекта. Это и различного рода патриотические мероприятия, к которым подключились наши общественные организации. Это и диалоговые площадки, круглые столы с участием ветеранов Великой Отечественной войны.