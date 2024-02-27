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«В шаге от пьедестала». Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с ЧМ

27 февраля 2024 13:17
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Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с чемпионата мира, на котором заняла четвертое место. Впервые белорусы добились столь высокого результата на мировых форумах. Наши футболисты претендовали на медали, но не смогли их завоевать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«В шаге от пьедестала». Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с ЧМ-1

Михаил Ботников, председатель Федерации пляжного футбола Беларуси:
Матч перед Ираном был для нас настолько выматывающим, настолько эмоционально, морально и физически тяжелым, что мы просто вышли все опустошенные и, к сожалению, не смогли показать тот футбол и до конца выполнить те установки, которые делал главный тренер.

«В шаге от пьедестала». Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с ЧМ-4

Никита Чайковский, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:
Нас все поздравляют, что топ-4, но, честно, есть осадок, недосказанность. Проделали такую огромную работу, такие матчи выдали, меняли ход игры буквально за секунды и остались в шаге от пьедестала.

# Спортивные соревнования # Михаил Ботников # Никита Чайковский

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