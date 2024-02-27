«В шаге от пьедестала». Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с ЧМ
Сборная Беларуси по пляжному футболу вернулась с чемпионата мира, на котором заняла четвертое место. Впервые белорусы добились столь высокого результата на мировых форумах. Наши футболисты претендовали на медали, но не смогли их завоевать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Михаил Ботников, председатель Федерации пляжного футбола Беларуси:
Матч перед Ираном был для нас настолько выматывающим, настолько эмоционально, морально и физически тяжелым, что мы просто вышли все опустошенные и, к сожалению, не смогли показать тот футбол и до конца выполнить те установки, которые делал главный тренер.
Никита Чайковский, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:
Нас все поздравляют, что топ-4, но, честно, есть осадок, недосказанность. Проделали такую огромную работу, такие матчи выдали, меняли ход игры буквально за секунды и остались в шаге от пьедестала.